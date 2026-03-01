Kunstrasen statt Kuhlert: Schafhausen kommt zweimal zurück ins Spiel

Luca Iacoi (l.) und Shkumbin-Bin Thaqi (r.) von den Schafhausenern schauen Nathan Ndombele bei der Ballannahme zu. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Zur Vereins-DNA des FC Union Schafhausen gehört zweifelsohne der Sportplatz „Im Kuhlert“. Es gibt sogar Fanartikel mit dem Schriftzug „Kuhlertkicker“. Den idyllisch gelegenen – und weiter genutzten – Naturrasen ohne Flutlicht umweht ein gewisser Mythos.

Bei Sonnenschein und einer steifen Brise legten die Hausherren gut los. Tim Scheuvens umkurvte Germanias Keeper Nick Jansen, schoss aber am kurzen Eck vorbei (4.) Zwei Minuten später köpfte Scheuvens eine Flanke von Max de Oliveira ziemlich freistehend fast senkrecht in den Himmel. Das rächte sich. Jan Hess schoss einen Eckball scharf an den Schafhausener Fünfmeterraum, Niklas Giesen verfehlte den Ball zunächst mit einer Hand, und irgendwie prallte die Kugel nach einem Hin und Her von Giesen aus ins Netz, 0:1 (9.). „Wir machen es dem Gegner zu einfach, das ist ärgerlich“, haderte Union-Coach Jörg Halfenberg mit dem frühen Rückstand.

Insofern war es ein besonderes Spiel am Sonntagnachmittag, denn erstmals bestritt der FC Union Schafhausen ein Pflichtspiel auf dem nagelneuen Kunstrasen an der Linderner Straße vor den Toren des Dorfes. Zur Einweihung in der Fußball-Landesliga schaute Germania Lich-Steinstraß vorbei und brachte als Visitenkarte die Empfehlung eines Auswärtssieges beim SV Breinig zum Rückrundenauftakt mit.

Mit schnellem Direktspiel kombinierten Kai Theidig und Nathan Ndombele durch Schafhausens Abwehr, im Zentrum hatte der dritte im Germania-Offensivbund, Jan Sipakis, beim Kopfball dann zu viel Rücklage (22.). Seit der Anfangsphase fanden die Gastgeber dagegen offensiv nicht mehr statt, der Ausgleich fiel daher durchaus überraschend. Scheuvens brachte den Ball im Fallen ins Zentrum, de Oliveira zog trocken aus der Drehung links oben ins Eck ab, es stand 1:1 (37.).

Nach Wiederbeginn erlebten die Zuschauer einen echten Wow-Moment: Nathan Ndombele drehte sich auf der rechten Seite im Stile Zinedine Zidanes per ganzer Drehung mit Ball am Fuß durch zwei Gegenspieler und hatte auch noch den Blick für seinen Sturmkollegen Jan Sipakis. Der verwertete die Hereingabe am Elfmeterpunkt per sehenswerter Direktabnahme, Lich-Steinstraß traf auch in Halbzeit zwei früh (49.). Der neutrale Zuschauer hatte Freude an dem schönen Treffer, Halfenberg hätte sich bessere Abwehrarbeit gewünscht: „Dann müssen wir halt ein taktisches Foul machen, das Tor müssen wir verhindern.“

Es gab schnell Gelegenheit zur Wiedergutmachung: Scheuvens drehte sich um seinen Bewacher und konnte sich vor Jansen eigentlich die Ecke aussuchen, setzte den Ball aber ins Fangnetz. „Fahrlässig“ nannte Halfenberg den Umgang seiner Elf mit den Torchancen. Dennoch reichte es am Ende zu einem Punkt: Ein Chipball hinter die Abwehr erreichte Leon Valicek, der die Kugel an Jansen vorbei zum 2:2-Endstand ins Tor legte. „Ich fand unsere beiden Gegentore völlig unnötig. Und nach der 1:0-Führung fehlte bei den Kontergelegenheiten einfach der letzte Pass“, resümierte Germania-Trainer Michael Hermanns, der ehrlich eingestand: „Wir waren heute nicht so gut. Manchmal muss man auch mit einem Punkt leben.“

