Der 1.FSV Schierstein und die SG Schierstein 79 können ab sofort nicht mehr am Zehntenhof ihre Spiele austragen. – Foto: Willi Roth - Archiv
Kunstrasen kaputt: Schiersteiner Teams müssen kurzfristig umziehen
Wegen Verletzungsgefahr wurde eine Spielhälfte des Platzes am Wiesbadener Zehntenhof gesperrt +++ Für den Verein und die Fußballteams bringt das große Herausforderungen mit sich
Wiesbaden. Kreisoberligist FSV Schierstein 08 durfte zum Rundenstart ein 2:0 über den SV Hajduk bejubeln – es ist wohl für nicht absehbare Zeit das letzte Heimspiel auf der heimischen Zehntenhof-Anlage in Hafen-Nähe gewesen. Für D-Ligist SG Schierstein 79, der am Sonntag auswärts im Einsatz war, wird es zu am Wochenende zu keinem Heimspiel kommen. Grund: Die Sperrung der in Richtung Vereinsheim gelegenen Kunstrasen-Platzhälfte war nun unumgänglich geworden, die Schäden im Belag mit sich ablösenden Flächen zu groß.