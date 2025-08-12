Kunstrasen kaputt: Schiersteiner Teams müssen kurzfristig umziehen

Wiesbaden. Kreisoberligist FSV Schierstein 08 durfte zum Rundenstart ein 2:0 über den SV Hajduk bejubeln – es ist wohl für nicht absehbare Zeit das letzte Heimspiel auf der heimischen Zehntenhof-Anlage in Hafen-Nähe gewesen. Für D-Ligist SG Schierstein 79, der am Sonntag auswärts im Einsatz war, wird es zu am Wochenende zu keinem Heimspiel kommen. Grund: Die Sperrung der in Richtung Vereinsheim gelegenen Kunstrasen-Platzhälfte war nun unumgänglich geworden, die Schäden im Belag mit sich ablösenden Flächen zu groß.