Allgemeines
Der 1.FSV Schierstein und die SG Schierstein 79 können ab sofort nicht mehr am Zehntenhof ihre Spiele austragen.
Der 1.FSV Schierstein und die SG Schierstein 79 können ab sofort nicht mehr am Zehntenhof ihre Spiele austragen. – Foto: Willi Roth - Archiv

Kunstrasen kaputt: Schiersteiner Teams müssen kurzfristig umziehen

Wegen Verletzungsgefahr wurde eine Spielhälfte des Platzes am Wiesbadener Zehntenhof gesperrt +++ Für den Verein und die Fußballteams bringt das große Herausforderungen mit sich

Wiesbaden. Kreisoberligist FSV Schierstein 08 durfte zum Rundenstart ein 2:0 über den SV Hajduk bejubeln – es ist wohl für nicht absehbare Zeit das letzte Heimspiel auf der heimischen Zehntenhof-Anlage in Hafen-Nähe gewesen. Für D-Ligist SG Schierstein 79, der am Sonntag auswärts im Einsatz war, wird es zu am Wochenende zu keinem Heimspiel kommen. Grund: Die Sperrung der in Richtung Vereinsheim gelegenen Kunstrasen-Platzhälfte war nun unumgänglich geworden, die Schäden im Belag mit sich ablösenden Flächen zu groß.

Wieso es direkt nach dem ersten Spieltag zur Sperrung kam, wie der Platz am Zehntenhof noch genutzt werden kann und welche Ausweichpläne der FSV Schierstein für Trainings- und Vereinsbetrieb verfolgt, lest ihr im plus-Artikel des Wiesbadener Kurier.

