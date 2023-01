Egal ob bei den Senioren (hier Spielertrainer Nico Beigang), bei den Damen oder im Jugendbereich: Es geht einiges vorwärts in Wenzenbach. – Fotos: Thomas Schneider (2) / Stefan Glötzl

Kunstrasen, Jugend, Zugänge: Wenzenbach erlebt Boom Es rührt sich was in der Fußballabteilung des SVW – Prunkstück ist natürlich die in die Bezirksliga schielende Herrentruppe

Ende 2018 wurden Stefan Scherr und Matthias Beier zu den neuen Fußball-Abteilungsleitern des SV Wenzenbach gewählt. Und seitdem ist einiges passiert – auf, aber auch neben dem Platz. Derzeit steht der Verein aus dem Nordosten von Regensburg so gut da wie lange nicht mehr.

„Als Stefan und ich Ende 2018 übernommen haben, waren acht Jugendteams im Einsatz. Hinzu kamen zwei Herrenteams und eine AH. Unsere Erste spielte in der Kreisklasse“, blickt Beier zurück. Aktuell gibt es acht Kleinfeldmannschaften und sechs eigenständige Großfeldteams. Hinzu kommen eine U17 und eine U19, die mit der SG Vorwald bzw. mit Fortuna eine Spielgemeinschaft bilden. Auch der Frauenfußball nahm Fahrt auf. Neben einer U17 und einer U13 wird nun eine U11 nachgemeldet. „Für die kommende Saison sind eine zweite Frauenmannschaft und zwei Mädchen-Jugend-Teams geplant.“ Rund 40 ehrenamtliche Trainer und Betreuer kümmern sich um die Jugendmannschaften.



Somit konnte die Anzahl an Jugendmannschaften verdoppelt werden. Im Herrenbereich wird kommende Spielrunde eine dritte Mannschaft ins Leben gerufen. „Unser Kader für die Erste, die Zweite und die AH ist so groß, dass wir Woche für Woche einige Spieler gar nicht berücksichtigen können. Dem wird mit der Anmeldung einer dritten Mannschaft Abhilfe geschaffen“, erklärt Beier, der seit einigen Monaten der Vorsitzende des Gesamtvereins ist. „Aktuell haben wir rund 1430 Mitglieder, die Fußballabteilung ist mit 710 die mitgliederstärkste Abteilung.“





Ein starkes Vorstands-Team, das einiges bewegt (v. l.): Kassier Dominik Eichenseer, der stellvertretende Vorsitzende Stefan Scherr, der Gesamt-Vorsitzende Matthias Beier und Schriftführer Manuel Fischer. – Foto: Verein





Das Prunkstück ist aktuell die erste Herrenmannschaft, die vorige Saison als Vizemeister der Kreisliga eins erst in der Relegation am Aufstieg in die Bezirksliga vorbeigeschrammt ist. Derzeit führt das Team von Spielertrainer Nico Beigang und seinem Co-Trainer Helmut Müller die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz an. In 18 Partien konnten 41 Punkte (12/5/1 bei 53:23 Toren) gesammelt werden. Natürlich sei es das Ziel, diesmal den Aufstieg zu packen. Beier warnt aber: „Wir haben noch einige harten Brocken in der Restrückrunde vor uns.“ Die Wenzenbacher Fußballer waren übrigens schon einmal in der Bezirksliga und zwar gehörten sie der Liga von 1988 bis 1991 an. Unter anderem war in dieser Zeit ein gewisser Helmut Müller einer der Trainer. „Dabei handelt es sich um den Vater unseres jetzigen Co-Trainers Helmut Müller junior“, erläutert Beier. Mit Ex-Profi und Spielertrainer Nico Beigang wurde bereits verlängert. „Auch Helmut möchten wir unbedingt halten. Hoffentlich kann er berufsbedingt den Aufwand auch weiterhin stemmen. Ich habe ein gutes Gefühlt, dass auch er uns erhalten bleibt“, freut sich Abteilungsleiter Stefan Scherr, der erste Abteilungsleiter. Beier und Scherr bilden inzwischen auch den Gesamtvorsitz. Nur in verteilten Rollen: Beier ist der Vorsitzende des Gesamtvereins, Scherr sein Stellvertreter.



Der Kader bleibt zur Winterpause komplett beisammen. Aus der eigenen Jugend sind ab sofort Benedikt Daschner und Moritz Ballestrem – die beiden vollendeten ihr 18. Lebensjahr – spielberechtigt. Für die Reserve kehrt ein ehemaliger Jugendspieler und Wenzenbacher, Leon Moosmeier, von Walhalla 2 zum SVW zurück. Zudem wechselte vom SV Sulzbach Kacper Zawada zum SVW. „An Kacper waren wir schon länger dran. Schön, dass es nun mit einem Wechsel geklappt hat. Wenn er verletzungsfrei bleibt, was in Sulzbach leider nicht so oft der Fall war, ist er für uns eine Verstärkung. Kacper kann vielseitig eingesetzt werden“, so Beier, der sich freut, dass sich Zawada nicht nur als Spieler einbringen möchte.



„Die letzten Jahre führten wir jeweils mit einem externen Partner in den Sommerferien ein Fußball-Camp durch. Das werden wir heuer in Eigenregie versuchen. Kacpar wird den Kurs leiten.“ Das Interesse ist riesig. Binnen weniger Wochen haben sich 100 Kinder angemeldet, vier davon befinden sich auf der Warteliste. Scherr und Beier sind stolz darauf, dass im Jahr 2023 wieder 20 Jugendtrainer die C-Lizenz in Angriff nehmen werden. „Bereits vor zwei Jahren hatten wir den DFB zu Gast, als sich 20 Trainer ausbilden ließen. Einige davon werden unser Fußballcamp im Sommer unterstützen“, berichtet Scherr.



Mit der Gesamtsituation ist das Duo sehr zufrieden. „Der Jugendfußball boomt, ebenso ist die Entwicklung bei den Damen und den Herren sehr erfreulich. Wir sind bestens aufgestellt.“ Großes Lob zollt das Duo auch Mike Rückerl, der die zweite Mannschaft trainiert. „Wir haben erstmals einen externen Trainer für die Zweite engagiert. Mike ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. Auch mit ihm wollen wir in die nächste Spielzeit gehen“, verrät Beier, der aus dem Vorstandsteam noch zwei weitere Personen hervorheben möchte. „Dass es aufwärts geht, liegt natürlich nicht nur an Stefan an mir. Viele weitere Hände helfen tatkräftig dazu. Unter anderem zu nennen sind unser Kassier Dominik Eichenseer und unser Schriftführer Manuel Fischer, die beide zudem Spieler unserer Ersten sind.“



Ein Problem ist derzeit, dass für die vielen Mannschaften „nur“ drei Plätze zur Verfügung stehen. „Die Planungen für einen Kunstrasenplatz laufen. Es sieht gut aus“, blickt Beier voraus. In der Winterpause wurden die Duschen saniert, das Erdgeschoss des schmucken Vereinsheims gefliest. In Kürze werden die 700 Quadratmeter Vorplatz gepflastert. Auch eine Anzeigentafel, ein neuer Verkaufsstand und eine Lautsprecheranlage wird es zum Start in die Restrückrunde geben. Beim SV Wenzenbach geht es weiter aufwärts.