Kunstrasen in Bühlertal weckt keine guten Erinnerungen beim SC Lahr

Die Reaktion auf die erste Saisonniederlage in der Verbandsliga passte beim FC Teningen. Am Freitag (19 Uhr) beim FC Wolfenweiler/Schallstadt ist die Elf von Rainer Hannig zum zweiten Mal in dieser Spielzeit diesbezüglich gefordert, um auch nach dem 1:2 im Spitzenspiel gegen Lahr eine passende Antwort zu liefern. Während der FC Teningen sich im Vergleich zur „schwachen ersten Halbzeit“ (Hannig) gegen Lahr deutlich steigern muss, wollen die „Wölfe“ weiter fleißig Punkte hamstern. „Wir haben jetzt 18 Zähler und wollen weiter wie die Eichhörnchen punkten“, so „Wölfe“-Coach Raphael Heitzler.