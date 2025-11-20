Kunstrasen in Bühlertal weckt keine guten Erinnerungen beim SC Lahr

Der SC Lahr muss sich auf dem Kunstrasen in Bühlertal behaupten, den SV Niederschopfheim erwarten in Villingen hingegen winterliche Verhältnisse.
In Villingen ist verlieren eigentlich verboten, obwohl die Schwarzwälder vor zwei Wochen eben genau gegen den SV Bühlertal ihren zweiten Sieg einfuhren. "Es ist eine gut ausgebildete Mannschaft, aber jung und unerfahren. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Die Reaktion auf die erste Saisonniederlage in der Verbandsliga passte beim FC Teningen. Am Freitag (19 Uhr) beim FC Wolfenweiler/Schallstadt ist die Elf von Rainer Hannig zum zweiten Mal in dieser Spielzeit diesbezüglich gefordert, um auch nach dem 1:2 im Spitzenspiel gegen Lahr eine passende Antwort zu liefern. Während der FC Teningen sich im Vergleich zur „schwachen ersten Halbzeit“ (Hannig) gegen Lahr deutlich steigern muss, wollen die „Wölfe“ weiter fleißig Punkte hamstern. „Wir haben jetzt 18 Zähler und wollen weiter wie die Eichhörnchen punkten“, so „Wölfe“-Coach Raphael Heitzler.
An den SV Bühlertal hat Sascha Schröder, Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC Lahr, nicht die allerbesten Erinnerungen. Denn vergangene Saison kassierte man auf dem kleinen Kunstrasenplatz, dem in der Größe ein ganzes Drittel gegenüber einem Standardplatz fehlt, eine 1:3-Niederlage. Damals standen beide Mannschaften mit dem Rücken zur Wand, in dieser Saison sieht es gänzlich anders aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.