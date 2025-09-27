Kunstrasen-Frust bei Waldkirchen-Pleite, Hitziger „Deandorf“-Sieg

Der FC Künzing und der TSV Mauth eröffneten den Samstag in der Bezirksliga Ost und duellierten sich beim „Frühshoppen-Spiel“ am Gelände des FCK bereits um 11:30 Uhr. Die „Waidler“ erwischten den besseren Start und gingen in der 15. Spielminute durch Jonas Gaisbauer mit 1:0 in Führung. Künzing-Bomber Chris Seidl egalisierte das Ergebnis nur wenige Momente nach dem Rückstand mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich (18.). Im weiteren Verlauf der Begegnung agierte die Süß-Truppe kaltschnäuziger und siegte am Ende folgerichtig durch das Tor zum 2:1 von Sebastian Kroner in der 77. Spielminute. Zum zweiten Mal in Folge mit 4:1 abgespeist wurde der TSV Waldkirchen. Nachdem es vergangene Woche der SV Hutthurm vierfach im TSV-Gehäuse einschlagen ließ, tat es ihnen der SV Garham gleich und entschied die Partie auf Kunstrasen gegen den TSV mit dem gleichen Endergebnis zu ihren Gunsten - sehr zum Ärgernis der Waldkirchen-Akteure, welche bis zur Ankunft in Garham nichts vom Kunstrasen-Spiel wussten. Heiß her ging es im Aufeinandertreffen zwischen der DJK Oberdiendorf und dem SV Hofkirchen. Während Sebastian List auf Seiten der „Deandorfer“ für zehn Minuten des Platzes verwiesen wurde, flogen bei Hofkirchen sowohl Hotzwig (67./Gelb-Rot) als auch Thaqi (81./Glatt-Rot) vom Feld. Am Ende machte Michael Anetzberger mit seinem 2:0-Treffer in der 90. Spielminute den Heimsieg der DJK perfekt. In einer chancenarmen Partie zwischen der SpVgg Niederalteich und dem SV Schalding-Heining konnten sich die Schaldinger am Ende aufgrund einer grundsoliden Defensiv-Leistung und dem berüchtigten Quäntchen Glück mit 2:0 durchsetzen. Ebenfalls erfolgreich gestalten konnte die SpVgg Ruhmannsfelden seine Auswärtsfahrt beim FC Obernzell. An der Erlau wachte die Freidhofer-Elf nach einer überschaubaren ersten Hälfte im zweiten Durchgang auf und siegte mit 3:0. Den 4.Tabellenplatz halten konnte die SpVgg GW Deggendorf, welche sich beim Schlusslicht SV Oberpolling mit 2:0 durchsetzte.
Uli Köberl, sportlicher Leiter TSV Mauth: „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Mehr als das Unentschieden ist zur Pause leider nicht rausgesprungen. Auch in der zweiten Halbzeit verlief die Partie ausgeglichen. Im Torabschluss waren wir oft zu kompliziert und ungenau. Künzing machte das als Spitzenmannschaft besser und hat eben die eine Torchance mehr verwertet.“
Gundolf Hain, sportlicher Leiter TSV Waldkirchen: „Leider hatten wir bis zur Ankunft in Garham nichts davon gewusst, dass wir auf Kunstrasen spielen. Für uns ist das ehrlicherweise bei dem herrlichen Wetter nicht verständlich. Auch beim Schuhwerk haben unsere Spieler dementsprechend damit gerechnet, dass wir auf normalen Rasen spielen. Die Aktion finde ich vom SV Garham etwas unsportlich. Nichtsdestotrotz haben wir die erste Halbzeit komplett verschlafen. Durch individuelle Fehler die Garham eiskalt nutzte gerieten wir verdient in Rückstand. In der zweiten Hälfte haben wir es wirklich gut gemacht und uns viele Torchancen erarbeitet, jedoch waren wir vorm Tor zu unpräzise. Auf der anderen Seite konnte Garham auch im zweiten Abschnitt ihre wenigen Möglichkeiten eiskalt nutzen, weshalb sie letztendlich auch verdient das Spiel für sich entscheiden konnten. Wir müssen uns heute an der eigenen Nase packen und unsere Fehler in der Defensive künftig abstellen, sonst wird es auch in den nächsten Spielen schwierig für uns.
Sebastian List, Spielertrainer TSV DJK Oberdiendorf: „Wir haben heute eine weitestgehend durchwachsene Partie abgeliefert, aber immer zum richtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit und kurz vor Spielende die Tore gemacht. Ganz objektiv gesehen hatten wir deutlich mehr Spielanteile. Hofkirchen war vorm Tor zu harmlos und hat es selten bis ins letzte Drittel geschafft. Bei besserer Chancenverwertung hätten wir den Sack zwar früher zumachen können, letztendlich freuen wir uns aber über einen verdienten Heimsieg.“
Manuel Mörtlbauer, Spielertrainer SV Schalding-Heining II: „Eigentlich war es heute ein typisches 0:0-Spiel nach einer eher schwächeren Vorstellung von uns. Der Dosenöffner für uns war mit Sicherheit das Eigentor zum 1:0, wo wir zum ersten Mal einen Angriff sauber fertig spielen konnten und am Ende glücklich in Führung gingen. Auf der anderen Seite haben wir über 90 Minuten nur einen Torschuss zugelassen, weshalb wir uns am Ende über den 2:0-Erfolg freuen dürfen.“
Alois Wittenzellner, sportlicher Leiter SpVgg Ruhmannsfelden: „In der ersten Halbzeit können wir ohne diskutieren sagen, dass wir eine ganz schwache Vorstellung abgeliefert haben. Auch wenn wir nicht viel zugelassen haben, hat es Obernzell wirklich gut gemacht. Nach dem Seitenwechsel hatten wir riesiges Glück, dass Obernzell eine Riesen-Chance zur Führung nicht nutzen konnte. Ab diesem Zeitpunkt übernahmen wir jedoch die Kontrolle im Spiel und siegten am Ende auch verdient.“
Andreas Schäfer, sportlicher Leiter SpVgg GW Deggendorf: „Auch wenn wir heute weitestgehend die bessere Mannschaft waren, hat uns Oberpolling das Leben teilweise wirklich schwer gemacht. Durch einen Foulelfmeter konnten wir im ersten Durchgang in Führung gehen. Maximilian Semmler machte im zweiten Durchgang dann das 2:0 für uns. Im weiteren Verlauf der Partie wurde Polling nochmal mit dem ein-oder anderen Konter gefährlich und auch unser Torhüter konnte sich mit guten Paraden noch auszeichnen. Am Ende sind wir glücklich nach dem etwas holprigen Start jetzt zum fünften Mal in Folge gewonnen zu haben und auch kadertechnisch aktuell aus den Vollen schöpfen zu können.“