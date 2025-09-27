Kunstrasen-Frust bei Waldkirchen-Pleite, Hitziger „Deandorf“-Sieg

Der FC Künzing und der TSV Mauth eröffneten den Samstag in der Bezirksliga Ost und duellierten sich beim „Frühshoppen-Spiel“ am Gelände des FCK bereits um 11:30 Uhr. Die „Waidler“ erwischten den besseren Start und gingen in der 15. Spielminute durch Jonas Gaisbauer mit 1:0 in Führung. Künzing-Bomber Chris Seidl egalisierte das Ergebnis nur wenige Momente nach dem Rückstand mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich (18.). Im weiteren Verlauf der Begegnung agierte die Süß-Truppe kaltschnäuziger und siegte am Ende folgerichtig durch das Tor zum 2:1 von Sebastian Kroner in der 77. Spielminute. Zum zweiten Mal in Folge mit 4:1 abgespeist wurde der TSV Waldkirchen. Nachdem es vergangene Woche der SV Hutthurm vierfach im TSV-Gehäuse einschlagen ließ, tat es ihnen der SV Garham gleich und entschied die Partie auf Kunstrasen gegen den TSV mit dem gleichen Endergebnis zu ihren Gunsten - sehr zum Ärgernis der Waldkirchen-Akteure, welche bis zur Ankunft in Garham nichts vom Kunstrasen-Spiel wussten. Heiß her ging es im Aufeinandertreffen zwischen der DJK Oberdiendorf und dem SV Hofkirchen. Während Sebastian List auf Seiten der „Deandorfer“ für zehn Minuten des Platzes verwiesen wurde, flogen bei Hofkirchen sowohl Hotzwig (67./Gelb-Rot) als auch Thaqi (81./Glatt-Rot) vom Feld. Am Ende machte Michael Anetzberger mit seinem 2:0-Treffer in der 90. Spielminute den Heimsieg der DJK perfekt. In einer chancenarmen Partie zwischen der SpVgg Niederalteich und dem SV Schalding-Heining konnten sich die Schaldinger am Ende aufgrund einer grundsoliden Defensiv-Leistung und dem berüchtigten Quäntchen Glück mit 2:0 durchsetzen. Ebenfalls erfolgreich gestalten konnte die SpVgg Ruhmannsfelden seine Auswärtsfahrt beim FC Obernzell. An der Erlau wachte die Freidhofer-Elf nach einer überschaubaren ersten Hälfte im zweiten Durchgang auf und siegte mit 3:0. Den 4.Tabellenplatz halten konnte die SpVgg GW Deggendorf, welche sich beim Schlusslicht SV Oberpolling mit 2:0 durchsetzte.