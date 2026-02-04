Kunstrasen frei, Wochenende auch?

– Foto: © FC Einheit Rudolstadt

Unter der Leitung von Michel Schoke rückte man der gefrorenen, schwer zu bearbeitenden Schneedecke mit Schaufel, Schubkarre und Schneeschieber zu Leibe. Eigentlich sollte die Aktion die Grundlage für ein Fußballwochenende mit Test- und Vorbereitungsspielen sein: Die Erste Mannschaft gegen SG Taucha 99, die Zweite in der Landesklasse gegen Eurotrink Kickers FCL und die B-Junioren gegen den TSV Großbardorf U17.

Doch daraus wird aller Voraussicht nach nichts. Einen Tag später meldete die Stadt Rudolstadt: Der Kunstrasen weise, so heißt es weiter, witterungsbedingt Vereisungen auf und sei großflächig extrem gehärtet. „Dieses Risiko sollte unbedingt vermieden werden. Wir empfehlen daher eingehend, den Spielbetrieb am Wochenende umzulegen. Sollte es Laufe der Woche noch einmal zu Frost und Schnee auf den Plätzen kommen, bitten wir darum, diese nicht bespielen zu lassen.“, so Annett Weidmann, Sachgebietsleiter Sport in der Stadtverwaltung Rudolstadt, die ein Schreiben an alle Trainer und Nutzer des Kunstrasenplatzes verschickt hatte.