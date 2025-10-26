 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
So sah der Wallufer Sportplatz aus - die Partien der "Ersten" und "Zweiten" mussten abgesagt werden.
So sah der Wallufer Sportplatz aus - die Partien der "Ersten" und "Zweiten" mussten abgesagt werden. – Foto: SG Walluf

Kunstrasen beschädigt: Wallufer Spiele abgesagt

Im Halbkreis eines Strafraums hatte sich Teil des Kunstrasens gelöst

Walluf. Kurzfristig abgesagt wurde die Partie SG Walluf gegen RW Hadamar sowie das A-Liga-Duell der "Zweiten" gegen Hallgarten. Grund: Im Halbkreis eines Strafraums hatte sich ein Teilstück der Kunstrasenfläche gelöst, etwa 1,5 Meter mal 20 bis 30 Zentimeter, bestätigte SG-Chefcoach Matthias Dworschak. Ob von Vandalismus auszugehen ist, sei offen.

Die Rheingauer werden nun zu einem Nachholtermin, der am 5. November sein soll antreten. Sollte der Platz am Johannisfeld nicht bis zu diesem Termin repariert sein, wird die Partie zunächst in Hadamar und das Rückspiel in Walluf ausgetragen.

Im Spiel beim SV Wiesbaden (2. Nov., 14.30 Uhr) könnte SG-Stürmer Max Hasenstab nach Verletzung wieder fit für die Startelf sein.

