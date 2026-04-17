Kunkel, Frahm und Herzog bleiben: Barsbütteler SV bindet Trainer Barsbütteler SV verlängert mit Trainerteam um Oliver Kunkel, Swen Frahm und Maurice Herzog - Kontinuität als Schlüssel für stabile Entwicklung in der Landesliga Hansa. von red · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Oliver Kunkel und sein Trainerteam bleiben dem BSV erhalten. – Foto: Maurice Herzog

Der Barsbütteler SV treibt seine Planungen voran und setzt auf Stabilität: Das komplette Trainerteam bleibt über die Saison hinaus. Die Stimmen zeigen, warum dieser Schritt folgerichtig ist.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Barsbütteler SV setzt ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen: Der Verein hat die Verträge mit Cheftrainer Oliver Kunkel, Co-Trainer Swen Frahm und Torwarttrainer Maurice Herzog verlängert. Auch in der Saison 2026/2027 wird das Trio die sportliche Verantwortung tragen und den eingeschlagenen Weg fortführen. Seit 2023 steht Kunkel an der Seitenlinie, Frahm ergänzt das Trainerteam seit 2024, während Herzog erst im vergangenen Sommer dazugestoßen ist. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Monaten eine stabile Basis geschaffen und die Mannschaft sportlich wie strukturell weiterentwickelt. Diese Entwicklung soll nun konsequent fortgesetzt werden. Der Vorjahres-Aufsteiger hat sich in der Landesliga Hansa stabilisiert und hat durchaus noch Chancen, auf einem guten einstelligen Tabellenplatz die Saison zu beenden.

Klare Entwicklung und großes Vertrauen „Es ist mittlerweile auch im Amateurfußball außergewöhnlich, als Trainer in seine 7. Saison zu gehen (dreimal Co- & viermal Cheftrainer). Das zeigt die ungemeine Wertschätzung, die beide Seiten füreinander empfinden“, erklärt Kunkel in den Vereinsmedien. Gleichzeitig hebt er hervor, dass die kontinuierliche Entwicklung im Mittelpunkt stehe: „Jahr für Jahr mit dem Team im Rahmen der Möglichkeiten fußballerisch und charakterlich deutlich einen drauf zu setzen, sowie herausragendes Personal ums Team herum, hat es mir sehr leicht gemacht, mein Wort für 2027 zu geben.“ Auch Frahm sieht den eingeschlagenen Weg bestätigt: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung beim Barsbütteler SV. Der eingeschlagene Weg stimmt, die Zusammenarbeit im Trainerteam und mit der Mannschaft machen großen Spaß! Ich bin überzeugt davon, dass wir unseren Weg in der Landesliga erfolgreich weitergehen werden.“