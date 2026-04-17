Kunkel, Frahm und Herzog bleiben: Barsbütteler SV bindet Trainer

Der Barsbütteler SV treibt seine Planungen voran und setzt auf Stabilität: Das komplette Trainerteam bleibt über die Saison hinaus. Die Stimmen zeigen, warum dieser Schritt folgerichtig ist.
Der Barsbütteler SV setzt ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen: Der Verein hat die Verträge mit Cheftrainer Oliver Kunkel, Co-Trainer Swen Frahm und Torwarttrainer Maurice Herzog verlängert. Auch in der Saison 2026/2027 wird das Trio die sportliche Verantwortung tragen und den eingeschlagenen Weg fortführen.
Seit 2023 steht Kunkel an der Seitenlinie, Frahm ergänzt das Trainerteam seit 2024, während Herzog erst im vergangenen Sommer dazugestoßen ist. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Monaten eine stabile Basis geschaffen und die Mannschaft sportlich wie strukturell weiterentwickelt. Diese Entwicklung soll nun konsequent fortgesetzt werden. Der Vorjahres-Aufsteiger hat sich in der Landesliga Hansa stabilisiert und hat durchaus noch Chancen, auf einem guten einstelligen Tabellenplatz die Saison zu beenden.
„Es ist mittlerweile auch im Amateurfußball außergewöhnlich, als Trainer in seine 7. Saison zu gehen (dreimal Co- & viermal Cheftrainer). Das zeigt die ungemeine Wertschätzung, die beide Seiten füreinander empfinden“, erklärt Kunkel in den Vereinsmedien. Gleichzeitig hebt er hervor, dass die kontinuierliche Entwicklung im Mittelpunkt stehe: „Jahr für Jahr mit dem Team im Rahmen der Möglichkeiten fußballerisch und charakterlich deutlich einen drauf zu setzen, sowie herausragendes Personal ums Team herum, hat es mir sehr leicht gemacht, mein Wort für 2027 zu geben.“
Auch Frahm sieht den eingeschlagenen Weg bestätigt: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung beim Barsbütteler SV. Der eingeschlagene Weg stimmt, die Zusammenarbeit im Trainerteam und mit der Mannschaft machen großen Spaß! Ich bin überzeugt davon, dass wir unseren Weg in der Landesliga erfolgreich weitergehen werden.“
Torwarttrainer Herzog, bald seine erste Saison abgeschlossen hat, betont vor allem das Miteinander: „Nach einem Jahr im Trainerteam und in der Mannschaft kann ich sagen, dass es ein tolles Miteinander ist. Dies ist Grundvoraussetzung, um gemeinsam erfolgreich zu sein.“ Zudem hebt er die Arbeit mit den Torhütern hervor: „Das Entwickeln der jungen Torhüter macht zudem Spaß und war für mich ein wichtiger Faktor, um hier beim Barsbütteler SV zu verlängern.“
Der Verein selbst unterstreicht diese Aussagen und sieht in der Verlängerung einen logischen Schritt. Mit einer klaren sportlichen Linie, einer funktionierenden Teamstruktur und einer positiven Entwicklung im Umfeld will der BSV den eingeschlagenen Weg weitergehen. Dass auch viele Gespräche mit Spielern bereits positiv verlaufen sind, deutet darauf hin, dass der Klub nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch im Kader auf Kontinuität setzt. Weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden Tagen der Öffentlichkeit präsentiert werden.
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