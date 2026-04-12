Kunersdorf ärgert Briesen!

Die erste Halbzeit halbwegs ausgeglichen wobei Kunersdorf das spielerisch bessere Team war. Vieles passierte zwischen den Strafräumen daher wenige Torchancen. Das 1:0 für Briesen nach einem verwandelten Strafstoß von Bockner. Der Elfer (???) kann man pfeifen muss man aber nicht! Briesens Minor nahm auf jeden fall den kleinen Rempler dankend an. Auf der Kunersdorfer Seite auch nur eine Chance und auch diese war drin (35. Hagen zum Ausgleich per Kopfball).

Kunersdorf musste am 21. Spieltag zum Derby nach Briesen reisen. Der Gastgeber als Tabellendritter und ein Aufstiegsanwärter der klare Favorit vor der Begegnung. Dazu kam noch, Fichte musste 3 Stammkräfte (Torwart Brehmer Wetzk, Gulbing) ersetzen.

Im zweiten Spielabschnitt Fichte das bessere Team. In der 60. Minute hatte Tobi Graske (nach Vorarbeit Noah Dabow) die Führung auf dem Fuß aber Schlodder im Briesener Kasten vereitelte den „Einschlag“. Nach 70 Spielminuten war es dann soweit. Fichte ging verdient in Führung durch Hagen und das mit großer Unterstützung vom Briesener Keeper Schlodder. Rückpass auf den Torwart, unsaubere Ballannahme, Fichtes Hagen roch den Braten und war pfeilschnell zur Stelle und drückte zur Führung ein. 78. Minute – Glanzparade von Wolf im Kunersdorfer Kasten bei einem Kopfball von Lorenz. Wolf streckte sich mächtig und spitzelte den Ball über die Latte. Bei dieser Aktion verletzte sich der Kunersdorfer Schlussmann an der Schulter und musste ausgewechselt werden. Fichte eigentlich ohne zweiten Keeper angereist, so musste „Allrounder“ Paul Wenzke (schoss Fichtes 2. Mannschaft im Vorspiel in Kunersdorf gegen Drehnow mit 2 Treffern zum Sieg) in den Kasten. Lange sah es nach einem Kunersdorfer Auswärtssieg aus. In der 4. Spielminute der Nachspielzeit dann doch noch der Ausgleich für Briesen durch Lorenz. Der Treffer ging in die Kategorie „Sonntagsschuß“. Seitfallzieher aus ca 20m knapp neben dem Pfosten rein – unhaltbar.

Am Ende kann Fichte mit dem Punktgewinn gut leben für Briesen im Aufstiegsrennen ein kleiner Rückschlag.