KulturLokschuppen-Pokal: Best besetztes U19-Vereinsturnier in S-H

Glücksfee Finn und Turniersponsor Dr. Thomas Kittel machen es sich auf der historischen Lokomotive „Kleiner Helmut“ bequem. – Foto: VfR Neumünster

Es soll der krönende Abschluss einer Hallenturnier-Runde werden, die für den VfR Neumünster dank der Auftritte der Ligamannschaft (zuletzt überraschend Dritter beim Masters in Kiel) bis dato als erfolgreich einzustufen ist. Am Samstag, 17. Januar, steigt ab 12 Uhr in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld (Pestalozziweg) die 22. Auflage des von den Rasensportlern auf die Beine gestellten A-Jugend-Turniers um den KulturLokschuppen-Pokal. Zwölf Mannschaften aus der Regional-, Ober- und Landesliga wetteifern um Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von rund 4.000 Euro.

Titelverteidiger reist als Deutscher Futsal-Meister an Titelverteidiger ist mit dem Regionalliga-Tabellenzweiten Niendorfer TSV kein Geringerer als der amtierende Deutsche Futsal-Meister. Diesen Titel sicherten sich die Hamburger im vergangenen März mit einem 1:0-Finalerfolg über den Berliner SC in Duisburg-Wedau. Beim VfR-Turnier machten sie es in der Vorsaison ähnlich spannend. Der frühere Bundesligist bezwang dort seinen Regionalligakonkurrenten JFV Ahlerstedt/Ottendorf/B/H/H nach einem 1:4-Rückstand noch mit 5:4. Hochklassiges Teilnehmerfeld aus Norddeutschland „Wir freuen uns auf dieses traditionelle Event in Neumünster, zumal es in der Altersklasse U19 nicht mehr allzu viele qualitativ hochwertige Turniere wie dieses gibt“, sagt Niendorfs Trainer André Drawz, dessen Club sich im Vorjahr zum zweiten Mal nach 2015 die Krone beim VfR aufsetzen durfte.

Aus der Regionalliga, der zweithöchsten deutschen Spielklassenebene bei den A-Junioren, reist am 17. Januar aber nicht nur der NTSV nach Brachenfeld. Mit dem unterlegenen Vorjahresfinalisten Ahlerstedt/Ottendorf/B/H/H aus Niedersachsen sowie dem Aufsteiger TSV Kronshagen sind auch der Tabellenfünfte und -zehnte der höchsten norddeutschen Spielklasse am Pestalozziweg vertreten.