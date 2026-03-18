Kulttrainer Helmut Wirth überraschend verstorben Im Alter von 69 Jahren ist der in ganz Bayern bekannte Übungsleiter am Dienstag gestorben von Thomas Seidl · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Helmut Wirth wäre am 6. Mai 70 Jahre alt geworden – Foto: Alfred Brumbauer

Er war im bayerischen Amateurfußball bekannt wie ein bunter Hund. Helmut Wirth war jahrzehntelang als Trainer tätig, hatte Stationen in Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz und Schwaben. Am Dienstag-Vormittag ist der 69-Jährige, der am 6. Mai seinen 70. Geburtstag gefeiert hätte, völlig unerwartet verstorben. Seinen größten Erfolg feierte Wirth an der Seite von Karsten Wettberg. Das Duo führte die SpVgg Landshut 1986 zum Titelgewinn in der Bayernliga, die damals die dritthöchste Spielklasse war.

Bei der "Spiele" wurde Wirth groß und war ein durchaus talentierter Kicker, der aber schon früh in die Übungsleiter-Schiene wechselte. Höherklassige Stationen hatte der beliebte Coach unter anderem bei den damaligen Bayernliga-Klubs TSV Buchbach und TSV Aindling. Die Kicker aus dem schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg führte der A-Lizenzinhaber als Feuerwehrmann 1998 zum zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt. Bei der SpVgg Landshut war Wirth nach der Jahrtausendwende ebenfalls nochmal für die erste Mannschaft zuständig.







Eine sehr lange und erfolgreiche Zeit hatte Wirth mit dem TSV Bad Abbach, den er knapp dreieinhalb Jahre anleitete und den der Niederbayer 2014 als Rangdritter der Landesliga Mitte zum größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte führte. Großes Ziel des Fußballverrückten war es, die 1000-Spiele-Marke als Trainer zu knacken. Dies blieb dem immer gut gelaunten Übungsleiter allerdings verwehrt. Zuletzt engagierte sich Helmut Wirth beim Team Bananenflanke - ein innovatives Fußballprojekt speziell für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung - als Trainer. Im vergangenen Sommer hatte Wirth in Ast sein offizielles Abschiedsspiel an der Seitenlinie, in dem die "Bananflanken Legenden" gegen die "Landshuter Allstars" antraten und einige prominente Namen wie Benjamin Lauth, Tobias Schweinsteiger, Torben Hoffmann und Stefan Reisinger auf dem Feld standen. Mit Helmut Wirth hat der Amateurfußball einen ganz Großen verloren, der aufgrund seiner menschlichen Art ein absoluter Sympathieträger war.