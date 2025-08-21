Kulttrainer Georg Mewes schwärmt von Oberliga Niederrhein

Auch wenn Georg „Schorsch“ Mewes 2018 seine Karriere als Coach offiziell beendet hat, geht er auch heute noch als Kulttrainer durch. Es dürfte in Westdeutschland keinen Spieler oder Funktionär geben, der mal mit Amateurfußball oberhalb der Kreisebene zu tun hatte, der den Oberhausener nicht kennt.

1980 übernahm das Ruhrpott-Original seinen ersten Trainerposten und machte sich im Laufe der Jahrzehnte mit seiner Fußballkompetenz und seinem Fachwissen einen exzellenten Namen. Bekannt wie der sprichwörtlich bunte Hund wurde er aber auch wegen seiner offenen Art und seiner flapsigen Sprüche. „Ich habe kein Gehirn, ich muss einen Fußball im Kopp haben“, sagte er einst, als ihn ein Team der WDR-Show „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ während seiner Zeit als Trainer des Bezirksligisten Sterkrade 06/07 besuchte.

Auch der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss hätte den heute 76-Jährigen als Betätigungsfeld gereizt. Als der VfR Neuss noch in der damaligen Verbandsliga unterwegs war, später aber auch zu den Hochzeiten des TuS Grevenbroich und des SC Kapellen war er mit seinen Mannschaften regelmäßig an Rhein und Erft zu Gast. Besonders schätzte er die Arbeit bei den Kapellenern mit dem 2019 verstorbenen Jupp Breuer an der Spitze. Es kam allerdings nie zu einem Engagement. Dafür fand Mewes beim Dorfverein SV Hönnepel-Niedermörmter sein Glück. Insgesamt zehn Jahre betreute er den Verein aus Kalkar im Kreis Kleve und feierte mit ihm 2014 sogar die Oberliga-Meisterschaft. Letztlich verzichtete der Klub aber auf den Aufstieg, weil er die Auflagen des Verbandes für die Regionalliga nicht erfüllen konnte.

„Ich bin in der Oberliga geboren“, sagt Georg Mewes heute, der nach dem Ende seiner Trainerlaufbahn der fünfthöchsten deutschen Spielklasse als Sportlicher Leiter treu geblieben ist. Zunächst in Ratingen, dann beim TV Jahn Hiesfeld und bei Sterkrade-Nord, inzwischen übt er den Job schon in der dritten Saison beim 1. FC Kleve aus. Mit den Klevern verschlug es ihn am Sonntag nach längerer Zeit mal wieder nach Neuss, denn die Mannschaft war der Gegner der Holzheimer SG bei deren Oberliga-Premiere. Eine gute Gelegenheit, um sich mit dem Fünftliga-Experten mal zu verabreden, um darüber zu sprechen, was auf die HSG und Jüchen noch so zukommt. Am Montag war es schon so weit.

Der erste Spieltag Eine Erkenntnis hat der Oberliga-Auftakt für „Schorsch“ Mewes auf jeden Fall gebracht. „Es dauert zwar zehn Spieltage, bis man in etwa sagen, wohin die Reise für die einzelnen Mannschaften geht, aber nach Sonntag ist klar, dass die Liga noch ausgeglichener wird.“ Das schließt er insbesondere aus den Auftritten der Aufsteiger, denn vier von fünf sind nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Augenzeuge war es beim Essener Stadtderby Adler Frintrop gegen den Vorjahreszweiten SpVg Schonnebeck, das der Außenseiter mit 3:1 gewann. „Das war absolut verdient und ein Beispiel dafür, dass Mentalität Klasse schlagen kann“, so Mewes.

Gute Aufsteiger

Aber auch die Auftritte von Jüchen und Holzheim haben ihn beeindruckt. „Respekt vor den Jüchenern, bei ETB holt man nicht mal eben so einen Punkt“, sagte der 76-Jährige mit Blick auf das 0:0 des VfL. Die Leistung der Holzheimer konnte er am Sonntag aus nächster Nähe beobachten, am Ende trennte sich auch die HSG 0:0 von Kleve. „Die Holzheimer spielen einen schönen Ball. Beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen können. Ich denke, deswegen können beide gut mit dem Punkt leben.“

Der Kampf um die Spitzenplätze Für Georg Mewes steht fest, dass die Topteams der vergangenen Saison das Rennen um den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Auch wenn Schonnebeck einen Fehlstart hinlegte, ist er von der Qualität der Essener überzeugt. Aber auch ETB SW Essen, St. Tönis, Homberg, Hilden und Büderich traut er viel zu. Auf dem Zettel hat er auch den Absteiger KFC Uerdingen, den er trotz der zahlreichen Querelen der Vorsaison vom Namen her für eine Bereicherung der Oberliga hält.

Nicht zu vergessen die SF Baumberg, die nach der Meistersaison 2023/2024 (sie verzichteten auf den Aufstieg) in der vergangenen Spielzeit zwar überraschend lange gegen den Abstieg spielten, doch das wird ihnen nach Meinung von Mewes nicht mehr passieren. „Dafür haben sie sich zu gut verstärkt“, sagt der Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve. Große Stücke hält er auch auf Ratingen, das vergangene Saison unter den Erwartungen blieb, nun aber personell noch mal kräftig nachgelegt hat. Als mögliche Überraschungsmannschaft hat Mewes den TSV Meerbusch ausgemacht, bei dem inzwischen Jüchens Ex-Coach Marcel Winkens auf der Trainerbank sitzt.

Der Kampf gegen den Abstieg Auch wenn Mewes die Klever Brille aufhat, weiß er, dass es für den Traditionsverein wieder gilt, den Blick nach unten zu richten. „Wir gehen zwangsläufig einen anderen Weg und setzen vornehmlich auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Aber darauf hat unser Trainerteam Bock. Deswegen ich bin überzeugt davon, dass wir wieder drin bleiben“, betont der 76-Jährige. Die Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg sind für ihn in erster Linie die vier Aufsteiger aus den Landesligen. Doch für ihn steht auch fest, dass wieder mindestens eine Mannschaft große Probleme bekommen wird, die aktuell noch überhaupt nicht damit rechnet. Analog zu den Baumbergern in der vergangenen Saison.

Die Top-Spieler der Liga

Die herausragenden Spieler Wenn es darum geht, die Akteure zu nennen, die der Oberliga einen besonderen Glanz verleihen, muss Mewes nicht lange überlegen. So gelang dem SC St. Tönis der Coup, im Sommer den 32-jährigen Jannis Nikolaou zu verpflichten, der in der Jugend beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, in den vergangenen fünf Jahren aber Stammspieler beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig war. „Ich finde so etwas klasse, das schmückt die Liga“, meint Mewes. Kräftig zugeschlagen auf dem Transfermarkt hat auch Baumberg, wobei Timo Hölscher vom Regionalligisten Fortuna Köln so etwas wie der Königstransfer war. Neu bei den Sportfreunden ist auch André Mandt, der es bei fast 100 Jugend-Bundesliga-Einsätzen zum Junioren-Nationalspieler brachte und später bei den Erwachsenen über 170 Regionalliga- und zwölf Drittliga-Spiele (Saarbrücken) bestritt.

Für eine Attraktion hält Mewes auch einen Spieler wie Kevin Weggen, der nun mit 31 Jahren spielender Co-Trainer in Büderich ist, zu seinen Hochzeiten in Wuppertal, Lübeck, Schönberg, Straelen und Wegberg aber auch schon etliche Regionalliga-Partien absolviert hat. Und nicht zu vergessen Umut Yildiz und Guiliano Zimmerling, die vorige Saison noch für SW wirbelten und mit den Essenern auf dem dritten Platz landeten, nun aber als Zugänge bei Ratingen dazu beitragen, dass Mewes den Germanen in dieser Spielzeit zutraut, reif für eine Platzierung ganz weit vorne zu sein.