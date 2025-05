Kultklub Buchbach holt mit Kantersieg die Vize-Meisterschaft in der Regionalliga Bayern

Was für eine Saison für den TSV Buchbach. Mit einem klaren Heimsieg am letzten Spieltag hat sich der Dorfklub die Vize-Meisterschaft gesichert.

Buchbach - Wer hätte das gedacht? Nach 33 Spieltagen steht der TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern auf Platz zwei und ist einen Spieltag vor Schluss kurz davor, die Vizemeisterschaft einzutüten. Buchbach steht mit 56 Punkten einen Punkt vor den Bayern-Amateuren und der SpVgg Bayreuth. Noch im letzten Jahr entging der Kultklub dem Abstieg in die Bayernliga nur knapp. In der Relegation setzte sich die Elf von Aleksandro Petrovic durch und hielt so die Klasse.

Für den Gegner Hankofen-Hailing geht es am Samstagnachmittag lediglich darum, sich für die bevorstehende Relegation einzuspielen und nochmals Selbstvertrauen zu tanken. Durch Siege gegen Aubstadt und Bayreuth rettete sich Hankofen in den letzten Wochen zumindest auf den Relegationsplatz und ließ Bamberg und Türkgücü München hinter sich.