Kultiger Typ: Martin Stamberger, der Mann mit dem Schlauch

Er fällt auf dem Fußballplatz auf, bevor er überhaupt den Ball berührt hat: Martin Stamberger, seines Zeichens Kreisliga-Spieler beim SV-DJK Wittibreut. Bevor der 30-Jährige das Rasenrechteck betritt, streift er sich eine markante orange Kopfbedeckung über. Warum? FuPa hat sich mit einem äußerst sympathischen Typen des Amateurfußballs unterhalten können.
Er selbst macht kein großes Aufhebens um sein wahrlich nicht alltägliches Spieltags-Accessoire. "Das streife ich mir eigentlich immer nur über, damit mir die Haare nicht ins Gesicht flattern. Selbst wenn ich mir einen Dutt machen würden, dann wären meine Haare noch zu lang." Freie Sicht also auf das Geschehen, das steckt dahinter. "Das ist unbedingt nötig, denn ich tu mich ja sonst schon beim Schauen schwer", flachst der Mittelfeldmann.
Längst aber ist seine Kopfbedeckung zum Markenzeichen geworden. Eine Mütze, ein Turban - ja, was ist das eigentlich genau? "Ich würde es als Schlauch bezeichnen. Man könnte es auch als Schal um den Hals tragen", klärt Stamberger auf, der damit nicht nur auf dem Fußballplatz seine wallende Haarpracht im Zaum hält. "Ich bin Landschaftsgärtner, klettere deshalb auch öfters auf Bäume, da ist das Teil auch ganz nützlich." Probleme habe es wegen der ungewöhnlichen Kopfbedeckung im Fußball aber noch nie gegeben, berichtet Stamberger: "Soweit ich mich erinnere, hat bislang erst ein einziger Schiedsrichter mal nachgefragt, was das sei und ob ich das überhaupt tragen darf."
Der Austausch mit den Zuschauern, das macht für ihn den Amateurfußball aus. "Ganz ehrlich, ich bewundere die Leute, die immer wieder kommen und sich das Elend anschauen", muss Martin Stamberger laut lachen. Im Alter von 30 Jahren steht er an der Schwelle zum Herbst seiner fußballerischen Laufbahn. Grundsätzliche Fragen drängen sich mehr und mehr auf. Wie lange geht`s noch, und mache ich vielleicht einen auf Trainer? "Ich spiele so lange, wie es mir Spaß macht und der Körper mitmacht. Irgendwann als Trainer an der Seitenlinie zu stehen, das schließe ich aus. Das mache ich nicht einmal für viel Geld." Also dann eher eines Tages gemütlich mit dem Bier in der Hand am Spielfeldrand die nächste Generation unter die Lupe nehmen? "Alkohol trinke ich seit zwei Jahren keinen mehr. Also wird das mit dem Bier eher nichts werden. Aber dumm daherreden kann ich auch so, da brauch` ich keinen Alkohol", lacht Stamberger verschmitzt. Hoffentlich ist aber der Tag, an dem er seine Schuhe an den Nagel hängt, noch in weiter Ferne. Typen wie er tun dem Amateurfußball gut...