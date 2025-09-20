Martin Stamberger (re.) im Testspiel gegen den SV Wacker Burghausen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Kultiger Typ: Martin Stamberger, der Mann mit dem Schlauch Der 30-Jährige vom SV-DJK Wittibreut fällt allein schon wegen seiner Kopfbdeckung auf Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Isar-Rott Wittibreut Martin Stamberger

Er fällt auf dem Fußballplatz auf, bevor er überhaupt den Ball berührt hat: Martin Stamberger, seines Zeichens Kreisliga-Spieler beim SV-DJK Wittibreut. Bevor der 30-Jährige das Rasenrechteck betritt, streift er sich eine markante orange Kopfbedeckung über. Warum? FuPa hat sich mit einem äußerst sympathischen Typen des Amateurfußballs unterhalten können.

Er selbst macht kein großes Aufhebens um sein wahrlich nicht alltägliches Spieltags-Accessoire. "Das streife ich mir eigentlich immer nur über, damit mir die Haare nicht ins Gesicht flattern. Selbst wenn ich mir einen Dutt machen würden, dann wären meine Haare noch zu lang." Freie Sicht also auf das Geschehen, das steckt dahinter. "Das ist unbedingt nötig, denn ich tu mich ja sonst schon beim Schauen schwer", flachst der Mittelfeldmann.



Längst aber ist seine Kopfbedeckung zum Markenzeichen geworden. Eine Mütze, ein Turban - ja, was ist das eigentlich genau? "Ich würde es als Schlauch bezeichnen. Man könnte es auch als Schal um den Hals tragen", klärt Stamberger auf, der damit nicht nur auf dem Fußballplatz seine wallende Haarpracht im Zaum hält. "Ich bin Landschaftsgärtner, klettere deshalb auch öfters auf Bäume, da ist das Teil auch ganz nützlich." Probleme habe es wegen der ungewöhnlichen Kopfbedeckung im Fußball aber noch nie gegeben, berichtet Stamberger: "Soweit ich mich erinnere, hat bislang erst ein einziger Schiedsrichter mal nachgefragt, was das sei und ob ich das überhaupt tragen darf."

Martin Stamberger trägt die Kopfbedeckung um seine langen Haare aus dem Gesicht zu halten. – Foto: Charly Becherer





In Wittibreut ist Stamberger aber längst nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Erscheinung Kult. Der gebürtige Simbacher sagt einen bemerkenswerten Satz: "Da wo ich mit dem Fußball angefangen habe, da werde ich auch aufhören." Bedingungslose Vereinstreue, wie sie nur noch ganz, ganz selten zu finden. Ein Vereinswechsel kam für ihn so gut wie nie in Frage: "Ich arbeite viel, es höherklassig zu versuchen, war eigentlich nie ein Thema. Und so ehrlich muss ich auch sein: Zu recht viel mehr als für Kreisliga reicht mein Können nicht. Das ist das höchste der Gefühle", grinst er. In Wittibreut ist Stamberger aber längst nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Erscheinung Kult. Der gebürtige Simbacher sagt einen bemerkenswerten Satz: "Da wo ich mit dem Fußball angefangen habe, da werde ich auch aufhören." Bedingungslose Vereinstreue, wie sie nur noch ganz, ganz selten zu finden. Ein Vereinswechsel kam für ihn so gut wie nie in Frage: "Ich arbeite viel, es höherklassig zu versuchen, war eigentlich nie ein Thema. Und so ehrlich muss ich auch sein: Zu recht viel mehr als für Kreisliga reicht mein Können nicht. Das ist das höchste der Gefühle", grinst er.