Kultfigur bleibt an Bord: Karl Petrick verlängert beim FC Oberlausitz Karl Petrick, der charismatische Kapitän des FC Oberlausitz Neugersdorf, hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Der Mann, den alle nur „Kalle P“ nennen, bleibt dem Sachsenligisten mindestens bis zum 30.06.2027 erhalten. von red · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser

FCO-Kapitän Karl Petrick (1. v. rechts) hat seinen Vertrag verlängert. – Foto: Frau Pospischil

Eigentlich hätte man meinen können, dass Karl Petrick langsam an die Fußball-Rente denkt. Doch weit gefehlt. Während andere in seinem Alter die Fußballschuhe längst an den Nagel gehängt haben, spürt der Abwehr-Hüne noch immer das Feuer. Dabei verlief die Entscheidungsfindung durchaus emotional, wie der Kapitän gegenüber FuPa Sachsen verriet.

Zwischen Rücktrittsgedanken und Stammplatz-Garantie „Seit einigen Jahren spiele ich nun schon für den Verein, und in den vergangenen Spielzeiten kam immer wieder der Gedanke auf, meine Zeit in der 1. Männermannschaft zu beenden. Allein das Alter macht deutlich, dass ein solcher Schritt näher rückt“, gesteht Petrick offen. Doch die nackten Zahlen sprachen in dieser Saison eine andere Sprache: Der Kapitän ist fit wie eh und je, bestritt fast alle Partien und ist aus der Hintermannschaft des FCO nicht wegzudenken. Dieser Meinung war auch sein Trainer, der eine klare Mission verfolgte. „Der Trainer hat mir die Entscheidung nicht abgenommen – im Gegenteil: In unseren Gesprächen hat er deutlich signalisiert, dass er gerne noch ein weiteres Jahr mit mir zusammenarbeiten möchte“, so Petrick.

Das „Go“ der Familie und die Lust auf Siege Letztlich war es eine Mischung aus sportlichem Erfolg, den perfekten Rahmenbedingungen in Neugersdorf und dem Rückhalt im privaten Umfeld. „Das gute Wetter, der grüne Rasen im Frühjahr und die damit verbundene Freude am Fußball sorgen dafür, dass die Begeisterung nicht nachlässt. Hinzu kam schließlich auch das ‚Go‘ meiner Familie“, erklärt der FCO-Leitwolf. Sein Ziel für das zusätzliche Jahr ist klar definiert: „Ich möchte noch ein Jahr eine ‚richtig gute Zeit‘ haben – sowohl auf dem Platz als auch im Umfeld dieser Mannschaft. Und das gelingt natürlich am besten mit Siegen.“