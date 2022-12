Kult-Turnier feiert Comeback: Günter-Obermeier-Cup ist wieder da Hobby- und Freitzeitturnier geht am Samstag in Fürstenstein über die Bühne +++ Großes Rahmenprogramm

Ein Kult-Turnier feiert sein Comeback: Der Günter Obermeier Cup ist zurück. Die Corona-Pandemie legte in den vergangenen zwei Jahren leider den Hallenfußball komplett lahm. Umso schöner, dass nun auf dem Parkett wieder gezaubert werden darf. Das traditionsreiche Freizeitturnier, das seit 1995 ausgetragen wird, genießt unter den Kickern der Region eine hohen Stellenwert. Am morgigen Samstag geht`s in der Dreifachturnhalle in Fürstenstein (Lkr. Passau) wieder rund. Früh aufstehen ist dabei angesagt, denn los geht`s schon um 8:30 Uhr. Übrigens: FuPa begleitet dieses Hallenspektakel live und ausführlich!

"Es wird wieder ein hochinteressantes Turnier.....die Crème de la Crème des niederbayerischen Hobbyfußballs meldet sich beim Günter-Obermeier-Cup an..." So werben die Veranstalter in Fürstenstein fürs Hallenspektakel. Und wohl wahr, anders als zum Beispiel bei den offiziellen Hallenmeisterschaften des BFV, ist das Interesse sehr groß. 25 Teams haben sich angemeldet, die in sechs Vorrundengruppen zunächst ums Ticket fürs Achtelfinale rittern. Die Zuschauer dürfen sich auf viele Ausnahmekönner aus der Region freuen, der Günter-Obermeier-Cup genießt in der Szene schließlich Kultstatus.

Der gemeinsame Spaß am Fußball soll komplett im Vordergrund stehen. Deshalb stellen die Veranstalter auch klar: "Sollte sich ein Spieler mehrmals daneben benehmen, behalten wir uns das Recht vor, diesen Kicker aus dem Turnier auszuschließen. Sollten mehrere Spieler eines Teams aus der Rolle fallen, schließen wir diese Mannschaft im Interesse aller anderen Mannschaften von unserer Veranstaltung aus."

Das Geschehen kann übrigens auf www.fupa.net/liga/guenter-obermeier-cup live verfolgt werden.



Am Abend wird dann noch richtig gefeiert, ab 22 Uhr heißt es Bühne frei für den "legendären" Ball No. 1 in Nammering.

So sieht die Gruppeneinteilung aus: