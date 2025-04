Kulkwitz siegt weiter

Mit breiter Brust, aber auch verändertem Personal und Aufstellung ging es also am Sonntag ins Spiel.

Maxe Bennemann und Simeon Richter sollten für Bruno Tucholke den Sechser machen, während die Keichel-Brothers (Joris und Hendrik) die Außenverteidiger gaben.

Die Bedingungen vor Ort waren sicherlich nicht optimal: Kurzer, holpriger Platz!

Kurzpässe, sonst ein bewährtes Mittel der Kulkser, waren in der Anfangszeit des Spiels durchaus mit Risiken behaftet, da sich jeder erstmal an die Platzverhältnisse gewöhnen musste und so mancher Pass sein Eigenleben entwickelte. Dennoch gelang es dem SSV, nach anfänglichen Schwierigkeiten, das Heft des Handelns schnell in die Hand zu nehmen und das Spiel zu kontrollieren und zu dominieren.

Bereits in Minute 11 fand das Reiseunternehmen Kulkwitz seinen ersten Kunden, als Max Marquardt den Ball im Zentrum festmacht, kontrolliert und Sebastian Scholz mit einem langen Ball auf die Reise über Außen schickt. Dieser zieht in den Strafraum, sieht Paul Gleffe, spielt zu ihm rüber und Gleffe schiebt zum 0:1 ein.

Es folgten weitere Chancen und gute Spielzüge, aber ein weiteres Tor für den SSV ließ bis zur 26. Minuten auf sich Warten. Erneut war Paul Gleffe daran beteiligt, dieses mal als indirekter Vorlagengeber. Nach feiner Einzelaktion schießt Paul Gleffe aufs Tor. Diesen Schuss kann der Torhüter noch abwehren, genau vor die Füße von Dominik Mülller, der sich mit dem 0:2 bedankt.

Kurz vor der Pause dann das 0:3. Freistoß für den SSV, Paul Gleffe steht bereit und schaut sich die untere Ecke als Ziel aus. Sei flach geschossener Freistoß sitzt perfekt!

Halbzeitstand: 0:3.

Die 2. Halbzeit startete dann leider nicht mehr 11 vs. 11, sondern nur noch 10 vs. 11.....der Gastgeber spielte von nun an in Unterzahl, was der SSV Kulkwitz vollends ausnutzte und das Ergebnis entsprechend nach oben schraubte.

Dennoch dauerte es bis zu 56. Minuten bis Dominik Müller erneut für den SSV traf, kurz gefolgt von Paul Gleffe in der 61. Minuten.

Es folgten, nunmehr Schlag auf Schlag, die Tore 6 und 7 in den Minuten 65 und 70, beide Male durch Maxe Bennemann erzielt, nach Vorlage von Niklas Plötz, welcher sich dann in der 79. Minute selber belohnte und das 0:8 erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Paul Gleffe in der 89. Minute, mit seinem 4. Treffer an diesem Tag.

Endstand nach 90 Minuten also 0:9, wobei der SSV Kulkwitz noch gnädig war, da der ein oder andere Spieler etwas zu fahrlässig, zu eigensinnig wurde und den Nebenmann "übersehen" hat. Dies ist aber nur ein kleiner Wermutstropfen, den Trainer Philipp Kaiser sicherlich verschmerzen kann, ist der bisherige Rückrundenverlauf doch nahezu Perfekt! 10 von möglichen 12 Punkten stehen zu Buche, die Stimmung der Mannschaft ist super, geht da also noch was?

Fest steht, das der SSV in der aktuellen Verfassung jeden in der Staffel schlagen kann!