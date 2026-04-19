Kuklinski-Tor sorgt für Ekstase – Rotenhof gegen Kaltenkirchen mit 1:0

Riesenerleichterung beim TUS Rotenhof. Nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen in der Flens-Oberliga konnte mit dem wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die Kaltenkirchener TS durch den goldenen Treffer von Florian Kuklinski (90+3) ein erster wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt getan werden. Fünf Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Henning Knuth mit ihrem erst zweiten Heimsieg den Sprung auf den 12. Platz geschafft, da der MTSV Hohenwestedt im Heimspiel gegen den TSV Nordmark Satrup nicht über ein 1:1 hinauskam. Vier der letzten fünf Spiele kann der MTSV vor eigenem Publikum austragen und hat damit alles weiterhin in der eigenen Hand.
Bei den Gastgebern gab es mit Felix Knuth und Jark Decker zwei wichtige Rückkehrer, die der Mannschaft zusätzliche Stabilität gaben. Nach 21 Gegentoren in den letzten fünf Spielen war die Mannschaft auch dringend gefordert.
In einem chancenarmen Spiel konnten beide Mannschaften in der ersten Hälfte jeweils nur eine Torchance für sich verbuchen. Die erste davon hatten die Gastgeber, als sich Cedric Nielsen (8.) nach einer Flanke von Mats Henke hochschraubte, doch mit seinem Kopfball knapp das Tor verfehlte.
Auf Seiten der Gäste hatte Finn-Luca Rerop (16.) eine Großchance, als er aus dem Gewühl und gut elf Metern Torentfernung am glänzend parierenden Justin Sörensen scheiterte.
Ansonsten operierten beide Mannschaften viel mit langen Bällen und neutralisierten sich dabei meist gegenseitig.
Nach der Pause konnten die Gäste mit zwei gefährlichen Freistößen auf sich aufmerksam machen, während der TUS nach einem Konter und anschließender Flanke durch eine Volleyabnahme von Felix Struck den Torhüter Luca Adler mit einer starken Parade unschädlich machte und den Führungstreffer nur äußerst knapp verpasste.
In einem über weite Strecken sehr ausgeglichenen Spiel hatten die Gastgeber Pech, dass ein abgefälschter Distanzschuss von Jannik Sierks (71.) durch Torhüter Luca Adler mit einer sehenswerten Parade entschärft werden konnte. Im Gegenzug scheiterten die Gäste durch Max Spreitzer an Torhüter Justin Sörensen.
Der erlösende Treffer für die Gastgeber fiel dann in der Nachspielzeit nach einer von Kenneth Traulsen getretenen Ecke, die der eingewechselte Florian Kuklinski (90+3) am zweiten Pfosten zum viel umjubelten Siegtreffer einköpfte.
Erneut wartet auf den TUS Rotenhof eine englische Woche. Bereits am kommenden Mittwoch geht es um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel im Kellerduell gegen Eutin 08 weiter, ehe am kommenden Samstag beim MTSV Hohenwestedt das letzte Auswärtsspiel der Saison auf dem Programm steht.
Stimmen zum Spiel
Trainer Henning Knuth (TUS Rotenhof):
"Natürlich ist die Erleichterung nach dem Erfolg groß. Aber das kann heute nur der erste Schritt gewesen sein. Wir haben das Glück erzwungen und den Lucky Punch gesetzt. Und das nach den vielen Spielen, in denen wir zum Ende noch verloren haben. Wir haben heute die Bedingungen gut angenommen und viel Wille und Leidenschaft gezeigt.
Das war eine vernünftige Reaktion nach der deutlichen Niederlage in Lübeck. Noch haben wir aber nichts gewonnen. Jetzt dürfen wir nicht zufrieden sein und uns zurücklehnen. Wir müssen jetzt vernünftig regenerieren. Am Mittwoch wartet mit Eutin 08 die nächste Aufgabe auf uns."Martin Genz (Trainer Kaltenkirchener TS)
TUS Rotenhof: Sörensen –Sierks, Decker, Bienwald (55. Kuklinski), Braun (76. Ohm) – Felix Knuth (66. Lewin Traulsen), Pioch – Struck, Kenneth Traulsen, Henke – Nielsen.
Trainer: Henning Knuth.
Kaltenkirchener TS: Adler – Güvenir, Jung, Mügge Eising – Zimmermann (72. Jürgensen), Soder, Jueidi (84. Lenz), Rerop (80. Lennart Pietsch) – Spreitzer (87. Jensen), Malte Pietsch.
Trainer: Martin Genz.
Schiedsrichter: Pauls Seils (SV Preußen 09 Reinfeld).
Assistenten: Florentin Gartz und Nils Sören Ladwig.
Zuschauer: 220 auf dem Sportplatz an der Fockbeker Chaussee in Rendsburg.
Tor: 1:0 Florian Kuklinski (90+3).