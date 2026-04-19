Kuklinski-Tor sorgt für Ekstase – Rotenhof gegen Kaltenkirchen mit 1:0

Florian Kuklinski (TUS Rotenhof), hier gegen Christian Rave (SV Todesfelde), erzielte den goldenen Treffer. – Foto: Olaf Wegerich

Riesenerleichterung beim TUS Rotenhof. Nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen in der Flens-Oberliga konnte mit dem wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die Kaltenkirchener TS durch den goldenen Treffer von Florian Kuklinski (90+3) ein erster wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt getan werden. Fünf Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Henning Knuth mit ihrem erst zweiten Heimsieg den Sprung auf den 12. Platz geschafft, da der MTSV Hohenwestedt im Heimspiel gegen den TSV Nordmark Satrup nicht über ein 1:1 hinauskam. Vier der letzten fünf Spiele kann der MTSV vor eigenem Publikum austragen und hat damit alles weiterhin in der eigenen Hand.

Decker und Felix Knuth zurück

Bei den Gastgebern gab es mit Felix Knuth und Jark Decker zwei wichtige Rückkehrer, die der Mannschaft zusätzliche Stabilität gaben. Nach 21 Gegentoren in den letzten fünf Spielen war die Mannschaft auch dringend gefordert.

Nielsen mit der ersten Chance In einem chancenarmen Spiel konnten beide Mannschaften in der ersten Hälfte jeweils nur eine Torchance für sich verbuchen. Die erste davon hatten die Gastgeber, als sich Cedric Nielsen (8.) nach einer Flanke von Mats Henke hochschraubte, doch mit seinem Kopfball knapp das Tor verfehlte. Rerop scheitert an Sörensen Auf Seiten der Gäste hatte Finn-Luca Rerop (16.) eine Großchance, als er aus dem Gewühl und gut elf Metern Torentfernung am glänzend parierenden Justin Sörensen scheiterte.

Justin Sörensen (TuS Rotenhof). – Foto: Ismail Yesilyurt

Ansonsten operierten beide Mannschaften viel mit langen Bällen und neutralisierten sich dabei meist gegenseitig. Struck verzweifelt an Adler Nach der Pause konnten die Gäste mit zwei gefährlichen Freistößen auf sich aufmerksam machen, während der TUS nach einem Konter und anschließender Flanke durch eine Volleyabnahme von Felix Struck den Torhüter Luca Adler mit einer starken Parade unschädlich machte und den Führungstreffer nur äußerst knapp verpasste. Sierks scheitert an Adler In einem über weite Strecken sehr ausgeglichenen Spiel hatten die Gastgeber Pech, dass ein abgefälschter Distanzschuss von Jannik Sierks (71.) durch Torhüter Luca Adler mit einer sehenswerten Parade entschärft werden konnte. Im Gegenzug scheiterten die Gäste durch Max Spreitzer an Torhüter Justin Sörensen. Kuklinski mit dem erlösenden Treffer Der erlösende Treffer für die Gastgeber fiel dann in der Nachspielzeit nach einer von Kenneth Traulsen getretenen Ecke, die der eingewechselte Florian Kuklinski (90+3) am zweiten Pfosten zum viel umjubelten Siegtreffer einköpfte.

Sehr wichtiger Sieg für den TuS Rotenhof zur richtigen Zeit. – Foto: Olaf Wegerich