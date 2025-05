Kukeli wird Trainer beim U21-Team des FCZ

FC Zürich U21: Kukeli für Hediger an der Seitenlinie. Nur ganz wenig fehlte, und die U21 des FC Zürich wäre tatsächlich erstmals aus der Promotion League abgestiegen. Deren Cheftrainer Dennis Hediger wurde nun zum Assistenztrainer der ersten Mannschaft befördert. Klar ist auch schon sein Nachfolger in der U21: Er heisst Burim Kukeli, und lief von 2012 bis 2017 als Profi für den FCZ auf. Als Trainer war der 41-Jährige zuletzt im Nachwuchs des Kantonsrivalen Grasshoppers tätig.

FC Muri: Alain Schultz übernimmt auf die kommende Saison. In der Gruppe 3 der 2. Liga interregional ist der FC Muri als Tabellendrittletzter noch mitten im Abstiegskampf. Der direkte Fall von der 1. Liga bis in die 2. Liga droht. Deshalb kam es auch unlängst zum Trainerwechsel von Luca Ferricchio zur Interimslösujng Sergio Colacino. Nun wurde bekannt, dass zur kommenden Saison Alain Schultz als Cheftrainer übernimmt. "Er ist aus der Region. Er ist Fussballkenner. Er ist ambitioniert. Ihm ist der Teamgeist wichtig. Er ist ein umgänglicher Typ. Er hat ein grosses Netzwerk im Fussball. Er ist ein grosser Name. Alain Schultz und der FC Muri passen perfekt zusammen", lässt sich FCM-Präsident Michael Stadelmann euphorisch zur Verpflichtung zitieren. Schultz war zuletzt Assistenztrainer beim Promotion-League-Absteiger Baden. Davor coachte der langjährige Fussballprofi (u.a. Aarau, GC) die zweite Mannschaft des FC Wohlen.