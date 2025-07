Kujtim Iberhysaj übernimmt das Ruder bei der SG Antrefftal/Wasenberg

In Merzhausen sorgt ein personeller Wechsel an der Seitenlinie für frischen Wind: Kujtim Iberhysaj übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers bei der SG Antrefftal/Wasenberg. Er tritt die Nachfolge von Matthias Quehl an, der nach einer überaus engagierten Spielzeit, in der er das Team zu einer homogenen Einheit formen konnte, künftig seine Energie als Vorsitzender des SV Antrefftal in andere Aufgaben investiert.