Kujat: „Wir haben ja, wie gesagt, keinen Druck“

– Foto: Jakob Reiche

Die Sachsenliga biegt auf die Zielgerade ein, und für den SSV Markranstädt haben die verbleibenden zwei Spieltage den Charakter einer sportlichen Sichtungsphase angenommen. Am Sonntag um 15:00 Uhr gastieren die Randleipziger beim FV Dresden 06 Laubegast. Die wichtigste Nachricht der Woche betrifft jedoch die strategische Ausrichtung über den Sommer hinaus: Interimstrainer Ronny Kujat wird den SSV auch über die laufende Spielzeit hinaus als Cheftrainer betreuen. Mit dieser feststehenden Personalentscheidung im Rücken kann das Team die Reise in die Landeshauptstadt vollkommen befreit antreten.

Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit

Sportlich gilt es für den Tabellenneunten (33 Punkte), an die starke Leistung aus dem jüngsten Duell gegen den Spitzenreiter Dynamo Dresden II (0:1) anzuknüpfen. Trotz der knappen Niederlage sah Kujat dort Ansätze, die ihn optimistisch stimmen. Ronny Kujat blickt auf die verbleibenden Aufgaben: „Die letzten zwei Spiele stehen an, beziehungsweise jetzt am Sonntag in Laubegast. Es ist ja so, dass wir gegen Dresden schon ein bisschen unglücklich verloren haben. Weil wir uns in der zweiten Halbzeit nicht belohnt haben, beziehungsweise aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht haben. Und ja, daran messe ich die Mannschaft. Und ich hoffe, dass wir jetzt dort noch mal eine gute Leistung zeigen.“