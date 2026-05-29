Kujat warnt vor Endspurt: „Es wird ein sauwichtiges Spiel“ Weichenstellung im Tabellenkeller: Markranstädt fordert kriselnde Thalheimer von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Nach der Pfingstpause biegt die Sachsenliga auf die Zielgerade ein, und für den SSV Markranstädt spitzt sich die kalkulatorische Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt merklich zu. Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr gastiert die Elf von Cheftrainer Ronny Kujat beim Tabellendreizehnten, dem SV Tanne Thalheim. Nach dem befreienden 5:0-Heimerfolg gegen den VfB Fortuna Chemnitz unmittelbar vor der Pause scheint der SSV stabilisiert, doch der neue Übungsleiter warnt eindringlich davor, die Situation zu unterschätzen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Tanne Thalheim SV Thalheim SSV Markranstädt Markranstädt 15:00 live PUSH

Das mathematische Dilemma vor dem Hammer-Restprogramm Die Tabellenkonstellation verleiht der Begegnung im Erzgebirge eine immense Brisanz. Derzeit rangiert Markranstädt mit 30 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, sieben Zähler vor dem kommenden Gegner, der den ersten potenziellen Abstiegsrang belegt. Ein scheinbar komfortables Polster, das sich jedoch bei einer Niederlage rasant in Luft auflösen könnte.

Ronny Kujat blickt nüchtern auf die Zahlen: „Es wird ein sauwichtiges Spiel in Thalheim. Bei der Tabellensituation ist es ja nur so, dass wir sieben Punkte vor denen sind. Verlieren wir das Spiel, sind es bloß noch vier Punkte. Bei ausstehenden drei Spielen kann sich jeder ausrechnen, dass es da nochmal eng wird.“ Der Grund für Kujats Mahnungen liegt im brutalen Restprogramm des SSV. In den verbleibenden Partien warten ausnahmslos die Schwergewichte der Liga. „Weil wir dann wirklich auch noch die Mannschaften von oben haben. Dynamo, Laubegast und Riesa“, rechnet der Coach vor. Ein Punktgewinn in der Fremde ist daher fast schon Pflicht, um nicht am Ende der Saison in existenzielle Not zu geraten: „Also wir müssen in Thalheim punkten. Die sind sau heimstark und da müssen wir echt Vollgas geben, dass wir dort was mitnehmen können. Wie gesagt, wenn wir nicht verlieren, dann sieht es gut aus. Verlieren wir dort, wird es nochmal richtig eng.“