Kujat vor dem letzten Akt: „Mit einem guten Gefühl in die Pause“ Am 30. und letzten Spieltag der Sachsenliga empfängt der SSV Markranstädt die BSG Stahl Riesa im Stadion am Bad. Bei prognostizierten Temperaturen von über 30 Grad fordert Trainer Ronny Kujat von seiner Mannschaft noch einmal die Mentalität aus dem Dynamo-Spiel – und hofft auf lautstarke Unterstützung von den Rängen. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Die Uhren der Sachsenliga-Saison 2025/2026 ticken herunter. Wenn am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr der letzte Anpfiff der Spielzeit ertönt, geht es für den SSV Markranstädt tabellarisch um nichts Wesentliches mehr. Der Klassenerhalt ist längst in trockenen Tüchern, Platz zehn zementiert. Dennoch spürt man am Bad den klaren Willen, die Spielzeit nicht einfach austrudeln zu lassen. Nach dem herben 0:4-Dämpfer am vergangenen Wochenende beim FV Dresden 06 Laubegast steht Wiedergutmachung auf dem Programm.

Morgen, 15:00 Uhr SSV Markranstädt Markranstädt BSG Stahl Riesa Stahl Riesa 15:00 PUSH

Die Suche nach dem „Dresden-Gefühl“ Trainer Ronny Kujat, der das Team auch in der kommenden Saison anführen wird, blickt selbstkritisch auf das jüngste Gastspiel im Dresdner Osten zurück: „Nach letzter Woche die Enttäuschung, da haben wir auch nicht gut gespielt, aber wie gesagt, da war natürlich auch eine gute Mannschaft da.“

Für das finale Duell gegen Riesa wünscht sich der Coach eine Leistung wie beim unglücklichen, aber spielerisch starken 0:1 gegen den Spitzenreiter Dynamo Dresden II vor zwei Wochen. Die Marschroute steht fest: Befreit aufspielen, mutig pressen und sich dieses Mal vor dem gegnerischen Tor belohnen. „Wir wollen noch mal alles zeigen, was wir können, mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, so Kujat. „Ohne Druck reingehen und versuchen, noch ein ordentliches Spiel zu machen, so wie gegen Dynamo zu Hause. Da haben wir uns bloß nicht belohnt, vielleicht sieht es diesmal anders aus.“ Hitzeschlacht im Stadion am Bad Die größte äußere Herausforderung dürfte am Samstag das Wetter werden. Der Sommer hält Einzug in Sachsen, was den Akteuren auf dem Rasen physisch alles abverlangen wird. Ronny Kujat stellt sein Team auf extreme Bedingungen ein: „Wir haben wahrscheinlich über 30 Grad Temperaturen, da wird es schwierig, aber der Gegner hat genau dieselbe Wärme auf dem Platz. Jetzt das letzte Spiel gegen Riesa, wo wir noch mal alles raushauen.“