Kujat vor dem letzten Akt: „Mit einem guten Gefühl in die Pause“

Die Uhren der Sachsenliga-Saison 2025/2026 ticken herunter. Wenn am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr der letzte Anpfiff der Spielzeit ertönt, geht es für den SSV Markranstädt tabellarisch um nichts Wesentliches mehr. Der Klassenerhalt ist längst in trockenen Tüchern, Platz zehn zementiert. Dennoch spürt man am Bad den klaren Willen, die Spielzeit nicht einfach austrudeln zu lassen. Nach dem herben 0:4-Dämpfer am vergangenen Wochenende beim FV Dresden 06 Laubegast steht Wiedergutmachung auf dem Programm.
Trainer Ronny Kujat, der das Team auch in der kommenden Saison anführen wird, blickt selbstkritisch auf das jüngste Gastspiel im Dresdner Osten zurück: „Nach letzter Woche die Enttäuschung, da haben wir auch nicht gut gespielt, aber wie gesagt, da war natürlich auch eine gute Mannschaft da.“
Für das finale Duell gegen Riesa wünscht sich der Coach eine Leistung wie beim unglücklichen, aber spielerisch starken 0:1 gegen den Spitzenreiter Dynamo Dresden II vor zwei Wochen. Die Marschroute steht fest: Befreit aufspielen, mutig pressen und sich dieses Mal vor dem gegnerischen Tor belohnen. „Wir wollen noch mal alles zeigen, was wir können, mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, so Kujat. „Ohne Druck reingehen und versuchen, noch ein ordentliches Spiel zu machen, so wie gegen Dynamo zu Hause. Da haben wir uns bloß nicht belohnt, vielleicht sieht es diesmal anders aus.“
Die größte äußere Herausforderung dürfte am Samstag das Wetter werden. Der Sommer hält Einzug in Sachsen, was den Akteuren auf dem Rasen physisch alles abverlangen wird. Ronny Kujat stellt sein Team auf extreme Bedingungen ein: „Wir haben wahrscheinlich über 30 Grad Temperaturen, da wird es schwierig, aber der Gegner hat genau dieselbe Wärme auf dem Platz. Jetzt das letzte Spiel gegen Riesa, wo wir noch mal alles raushauen.“
Unterstützung erhofft sich das Team dabei vor allem von den eigenen Fans, um der Hitzeschlacht den passenden Rahmen zu verleihen: „Wir hoffen, es kommen noch ein paar Zuschauer für das letzte Punktspiel, dass wir da noch ein bisschen Unterstützung haben.“
Mit der BSG Stahl Riesa reist der aktuelle Tabellensechste an. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Stahlelf reist mit schweren Wirkungstreffern im Gepäck an: Am vergangenen Spieltag erlebte Riesa ein regelrechtes Fiasko und ging im eigenen Stadion mit 0:4 gegen den SV Tapfer 06 Leipzig unter. Markranstädt trifft somit auf einen angeschlagenen Gegner, der ebenfalls auf Wiedergutmachung aus ist.
Für den SSV bietet sich im heimischen Stadion die Chance, eine von personellen Umbrüchen und Trainerwechseln geprägte Rückrunde mit einem positiven Ausrufezeichen zu beenden und mit Rückenwind in die wohlverdiente Sommerpause zu gehen.