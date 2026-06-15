Kujat enttäuscht: „Dresden einfach ne Nummer zu groß“

Für den SSV Markranstädt ging es am vorletzten Spieltag der Sachsenliga sportlich um nichts mehr – für den Gegner vom FV Dresden 06 Laubegast hingegen um den Sprung unter die drei besten Mannschaften der Liga. Vor 81 Zuschauern im Dresdner Osten spiegelte sich diese unterschiedliche Motivationslage auch im Ergebnis wider. Die Randleipziger, bei denen unter anderem Timo Müller für Stammkeeper Christian Wings im Tor stand und Maurice Joseph Schänzer Spielpraxis erhielt, unterlagen deutlich mit 0:4 (0:3).
Dabei verlief der Auftakt der Begegnung für die Gäste durchaus vielversprechend. Markranstädt suchte den Weg nach vorne, verpasste es jedoch, die sich bietenden Gelegenheiten konsequent zu nutzen. Die Strafe folgte prompt im Gegenzug. SSV-Trainer Ronny Kujat analysierte die spielentscheidende Szene der Anfangsphase gewohnt kritisch: „Erste Viertelstunde hatten wir ein, zwei Chancen, haben aber dann Konter gefressen wo du vorher selbst abschließen musst!“ Tim Oliver Pohle nutzte die defensive Unordnung der Gäste in der 15. Minute zur Dresdner Führung.
Der Gegentreffer hinterließ spürbare Wirkung beim Tabellenzehnten. Laubegast übernahm vollständig die Kontrolle und deckte die Abstimmungsprobleme der neu formierten Markranstädter Elf gnadenlos auf. Durch Tore von Roberto Oehmig (25.) und Louis Höft (33.) schraubten die Hausherren das Ergebnis noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0 hoch. Kujats Zwischenfazit fiel dementsprechend nüchtern aus: „Insgesamt schlechte erste Halbzeit.“
Nach dem Seitenwechsel und der Einwechslung von Tom-Luca Funke stabilisierte sich der SSV zwar defensiv, fand im Spiel nach vorne jedoch kaum noch statt. Zwar gestaltete Markranstädt die Partie nun offener, musste in der 60. Minute aber den zweiten Treffer des Tages durch Tim Oliver Pohle zum 0:4-Endstand hinnehmen. „Zweite Hälfte haben wir uns besser verkauft, aber wenig Chancen herausgearbeitet!“, bilanzierte Kujat den zweiten Durchgang seiner Mannschaft, der es im letzten Angriffsdrittel an der nötigen Durchschlagskraft fehlte.
Durch diese deutliche Niederlage rutscht der SSV Markranstädt mit weiterhin 33 Punkten auf den zehnten Tabellenvorplatz ab, da der SC Freital II zeitgleich punktete und vorbeizog. Die Gastgeber aus Laubegast klettern hingegen auf den dritten Rang. Für Kujat, der die Partie als Sichtung für die kommende Spielzeit nutzte, war der Auftritt des Favoriten an diesem Tag ein Klassenunterschied. Sein abschließendes Urteil fiel eindeutig aus: „Dresden war einfach ne Nummer zu groß für uns! Leider.“ Zum Saisonabschluss wartet auf den SSV nun noch ein Heimspiel, bei dem die Mannschaft ein versöhnliches Ende einer turbulenten Rückrunde anstrebt.