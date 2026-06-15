Kujat enttäuscht: „Dresden einfach ne Nummer zu groß“

Dabei verlief der Auftakt der Begegnung für die Gäste durchaus vielversprechend. Markranstädt suchte den Weg nach vorne, verpasste es jedoch, die sich bietenden Gelegenheiten konsequent zu nutzen. Die Strafe folgte prompt im Gegenzug. SSV-Trainer Ronny Kujat analysierte die spielentscheidende Szene der Anfangsphase gewohnt kritisch: „Erste Viertelstunde hatten wir ein, zwei Chancen, haben aber dann Konter gefressen wo du vorher selbst abschließen musst!“ Tim Oliver Pohle nutzte die defensive Unordnung der Gäste in der 15. Minute zur Dresdner Führung.

Der Gegentreffer hinterließ spürbare Wirkung beim Tabellenzehnten. Laubegast übernahm vollständig die Kontrolle und deckte die Abstimmungsprobleme der neu formierten Markranstädter Elf gnadenlos auf. Durch Tore von Roberto Oehmig (25.) und Louis Höft (33.) schraubten die Hausherren das Ergebnis noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0 hoch. Kujats Zwischenfazit fiel dementsprechend nüchtern aus: „Insgesamt schlechte erste Halbzeit.“

Nach dem Seitenwechsel und der Einwechslung von Tom-Luca Funke stabilisierte sich der SSV zwar defensiv, fand im Spiel nach vorne jedoch kaum noch statt. Zwar gestaltete Markranstädt die Partie nun offener, musste in der 60. Minute aber den zweiten Treffer des Tages durch Tim Oliver Pohle zum 0:4-Endstand hinnehmen. „Zweite Hälfte haben wir uns besser verkauft, aber wenig Chancen herausgearbeitet!“, bilanzierte Kujat den zweiten Durchgang seiner Mannschaft, der es im letzten Angriffsdrittel an der nötigen Durchschlagskraft fehlte.