Kuhnisches Traumtor beschert Überraschung im Pokal

Etwas GRÄTSCHEN von Clemens Stammler, eine Prise KÄMPFEN von Ludwig Herzog, viel LAUFEN von Kasimir Scheffel, ein großes Stück HALTEN von Arthur Greteher und ein Pfund SCHIEßEN von Johannes Kuhn…. Das ist unser Rezept für ein Pokalspielsieg zum 3. Advent. Nachdem wir die Kleinfeldtore weggeräumt haben und die Linien freigefegt habe (Grüße gehen raus…), konnte das Spiel leicht verspätet beginnen. Beide Teams begannen mit frühen Anlaufen und schnellen Umschalten. Das Tempo war direkt hoch, dass niemand friert. Als für die Gäste ein Abseitstor aberkannt wurde, war die perfekte Antwort das Traumtor von Johannes Kuhn. Der Ball kam über unsere linke Seite, um Viktor Jost und Marko von der Weth, der Klärversuch landete direkt auf dem Spann von Johannes Kuhn der ihn unhaltbar rechts oben einschlagen ließ. Wenige Minuten später schlug Clemens Stammler über den Ball, die Gäste waren zu Zweit allein vor Arthur Grether. Doch an ihm, gab es heute kein Vorbeikommen. Ab diesem Zeitpunkt hatten die Gäste höhere Spielanteile. Sie versuchten auf dem sehr schwierigen Untergrund spielerische Lösungen zu finden, alles bei hohem Tempo, harten aber fairen Zweikämpfen und einer guten Intensität. Immer wieder war ein OW-Spieler dazwischen oder eben Arthur Grether. Wir konnten einige gute Konter setzen, aber ohne finalen Erfolg. 1:0 zur Pause.

Alle konnten mal durchatmen. Es gab warmen Tee zum Aufwärmen. Aber gefroren hat niemand auf dem Platz, bei dem Tempo. Die zweite Halbzeit zeigte ein deutliches Bild. Eichsfeld will das Spiel umdrehen. Geht scharf auf jeden Ball. Wir kommen nur selten spielerisch aus der eigenen Hälfte. Nach vielen Kontern, von denen gern auch mal einer drin sein kann, ist zum Ende hin bei allen der Tank leer. Es war in der Schlussphase, eine Abwehr, die mit Schaum vor dem Mund, diesen Sieg verteidigen wollte, mit allem was sie hat und einen, über allem überragenden Arthur Grether, der diesen Sieg nach Hause brachte. Zum Glück gab es keine katarische Nachspielzeit. Das hätte von uns niemand nervlich verkraftet. Endlich Schluss! Die Pokalüberraschung ist geglückt. Der Pokal hat unsere eigenen Gesetze! (gez. MW) Jetzt ist erstmal Pause. Natürlich nach der Weihnachtsfeier. Dann beginnt die Vorbereitung auf die Abstiegsrunde, ab März.