Kufperdreh im nächsten Kellerduell gefordert, Karnap schaut nach oben

Als drittbestes Rückrundenteam ist es beinahe absurd, dass der FC Karnap immer noch auf einem Abstiegsplatz hausiert. Drei Spieltage vor Schluss hat der FCK aber alles in der eigenen Hand. Schon am kommenden Spieltag könnte man den lange ersehnten Sprung nach oben im Tableau machen, dafür bräuchte es einen Sieg gegen die Zweitvertretung der SG Essen-Schönebeck.

In die Röhre schauen könnte der Essener SC Preußen, der sich mit Alemannia Essen misst. Auch die Alemannen sind noch längst nicht von ihren Abstiegssorgen entledigt.

In Gruppe 2 dürfte es auf einen Zweikampf um den einzigen noch offenen Abstiegsplatz hinauslaufen. Zünglein an der Waage könnte ausgerechnet die SpVg Steele II spielen, die nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt hat. Im Duell mit der SG Kupferdreh-Byfang könnte es eine große Vorentscheidung in der roten Zone geben.