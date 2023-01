Küsten dominiert im Test gegen Zermin Timo Schumacher und Benjamin Techand jeweils mit zwei Treffern

Am Samstag, den 28.01.2023 fand in Küsten ein Testspiel zwischen dem SV Küsten (Bezirksliga Lüneburg 2) und dem SV Zermin (1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord) statt. Der Bezirksligist setzte sich am Ende mit einem deutlichen 6:1 Sieg durch.

Die Tore in der Begegnung fielen hauptsächlich in der zweiten Halbzeit. Der SV Zermin ging in der 26. Minute durch ein Tor von Jannik Schulz in Führung. Der SV Küsten konnte jedoch in der 53. Minute durch Timo Schumacher ausgleichen. Schumacher erzielte auch das 2:1 in der 62. Minute. Die weiteren Toren für den SV Küsten erzielten Benjamin Techand in der 77. und 86. Minute, Björn Fuhrmann in der 81. Minute und Tobias Renken in der 88. Spielminute.