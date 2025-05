Küssnachterinnen beenden Saison auf drittem Platz

Im letzten Spiel der Platzierungsrunde trennen sich der FC Küssnacht und Oerlikon/Polizei torlos. Trotz zahlreicher Chancen bleibt dem FCK der verdiente Sieg verwehrt. Die Küssnachterinnen sichern sich mit dem Punkt jedoch den dritten Schlussrang – die beste Platzierung in ihrer NLB-Geschichte.

Vor dem letzten Spieltag war die Rechnung für beide Teams klar: Oerlikon/Polizei hätte bei einer Niederlage noch auf einen Abstiegsplatz abrutschen können, während der FC Küssnacht bei einem Sieg auf Rang zwei hoffen durfte – abhängig vom Ausgang der Partie Winterthur gegen Wil. Die Fallhöhe für Oerlikon war allerdings deutlich grösser.

Oerlikon startet besser, FCK verpasst Führung

Oerlikon/Polizei stand vor dem Anpfiff unter Druck: Eine Niederlage hätte ein Abrutschen in der Tabelle bedeutet. Entsprechend engagiert begannen die Zürcherinnen – ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Nach rund zehn Minuten übernahm Küssnacht das Spielgeschehen. Immer wieder kombinierten sich die Gäste sehenswert nach vorne, erspielten sich Chancen und bestimmten das Tempo. Vor allem Topscorerin Gina Schilliger sowie Silja Ulrich tauchten gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Der Ball wollte jedoch nicht rein – so ging es trotz optischer Überlegenheit mit einem 0:0 in die Pause.

Defensiv stabil

Nach dem Seitenwechsel versuchte Oerlikon erneut Druck aufzubauen – vermutlich in der Hoffnung, sich doch noch an Winterthur vorbeizuschieben, das zur gleichen Zeit gegen Wil früh mit 2:0 in Führung ging. Die Küssnachterinnen blieben allerdings die gefährlichere Mannschaft: Chancen waren da, Präzision und Effizienz fehlten. Normalerweise wird so etwas bestraft. Doch Küssnacht verteidigte konsequent, verhinderte gegnerische Standards – eine der Stärken der Zürcherinnen – und liess kaum echte Gefahr aufkommen. So blieb es beim torlosen Remis. Am Ende steht für den FC Küssnacht eine überaus erfolgreiche Saison zu Buche – Rang drei in der NLB. Wenn das Team um Trainerin Stephanie Erne an diese Leistungen anknüpfen kann, dürfte auch kommende Saison in der zweithöchsten Liga einiges

möglich sein.