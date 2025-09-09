Küsnacht und Phönix setzen sich souverän durch

Klarer Sieg für die Spitzenteams. Küsnacht setzte sich in Niederweningen mit 3:0 durch - der FC Phönix gewann sein zweites Saisonspiel gegen den FC Volketswil gleich mit 4:0. Das Spiel des 3. Spieltages gegen den FC Kloten wurde auf den 1. Oktober 2026 verschoben. Auch der SV Höngg ist noch ohne Verlustpunkt, jedoch auch erst nach zwei Spielen. Gegen den FFC Südost ist Joy Lienert mit zwei Toren die Matchwinnerin. Niederlagen setzte es für die zweiten Teams des FC Schlieren und FC Wädenswil ab. Absteiger Schlieren verliert gegen den FC Uster mit 2:3 und Wädenswil verliert in Lachen mit 2:1.
Eine Auswahl von Spielen der letzten Tagen
Klarer Sieg des FC Winterthur Frauen U21 gegen den FC Volketswil. Alina Amstad brachte die Heimelf in der 21. Minute in Führung. Nur drei Minuten später glich Manuela Meier für Volketswil aus. In der zweiten Halbzeit drehte Winterthur auf: Arianita Sallauka traf in der 74. Minute, gefolgt von Larissa Weber in der 84. Minute. Vanessa Bozhdaraj setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Ein überzeugender Sieg für die Gastgeberinnen!
Nächster Dreier für den Aufsteiger FC Lachen/Altendorf. Gegen das zweite Team des FC Wädenswil setzten sich die Gastgeberinnen mit 2:1 durch. Simea Schnider brachte Lachen in der 36. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur acht Minuten nach der Pause erhöhte Louisa Steinegger auf 2:0. Wädenswil antwortete schnell: Noemi Calio verkürzte in der 56. Minute, doch der Ausgleich blieb aus.
Im Duell zwischen dem FC Niederweningen und dem FC Küsnacht dominierten die Gäste und siegten souverän mit 3:0. Estella Rong eröffnete das Scoring in der 35. Minute nach einer präzisen Vorlage von Lilia Rüegg. Larissa Schläpfer erhöhte in der 54. Minute per Abstauber auf 2:0. Rong schnürte ihren Doppelpack in der 86. Minute, als sie nach einer Vorlage von Ursina Bachmann einnetzte.
Nächster Dämpfer für den Absteiger - die Reserven des FC Schlieren verlieren gegen den FC Uster mit 2:3 trotz früher Führung. Luisa Gisler erzielte in der 6. Minute das 1:0. Doch Uster antwortete prompt: Thalita De Espidola glich in der 36. Minute aus und traf erneut in der 54. Minute. Giulia Boffa erhöhte auf 3:1 (74.), bevor Janine Steiner per Elfmeter in der 79. Minute auf 2:3 verkürzte.
Im Duell zwischen SV Höngg und FFC Südost Zürich 1 fiel das erste Tor bereits in der 10. Minute durch Joy Lienert, die mit einem präzisen Schuss die Führung erzielte. Fabienne Gfeller glich in der 62. Minute aus, doch Lienert sorgte mit ihrem zweiten Treffer in der 74. Minute für die erneute Führung. Helen Zenobi setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt und machte der 3:1-Sieg für die Hönggerinnen perfekt.
FC Winterthur Frauen U21 II – FC Volketswil 4:1
FC Winterthur Frauen U21 II: Amy Bachmann, Katharina Brugger, Leonie Forster (46. Leana Büchler), Nicole Hernandez Fernandez, Femke Nederstigt, Vanessa Bozhdaraj, Arjeta Knepper (63. Chayenne Graf), Kim La Bella (46. Amanda Sigrist), Larissa Weber, Alina Amstad (56. Kaya Lindegger), Arianita Sallauka (80. Regina Brugger) - Trainer: Silvan Bachmann - Trainer: Remo Todesco
FC Volketswil: Tanja Meier, Manuela Meier, Denise Genoud, Marianne Syz (46. Adriana Tell), Kayleigh Keller, Ronja Carnevale, Besa Farizi, Rahel Keller (85. Adelina Peter), Pascale Hefti (25. Adelina Peter) (75. Maribel Canedo Rodriguez), Vanessa Sommer (65. Milena Larocca), Maribel Canedo Rodriguez (46. Siria Lando) - Trainer: Lionel Hofmann - Trainer: Christian Stappung
Tore: 1:0 Alina Amstad (21.), 1:1 Manuela Meier (24.), 2:1 Arianita Sallauka (74.), 3:1 Larissa Weber (84.), 4:1 Vanessa Bozhdaraj (89.)
FC Lachen/Altendorf – FC Wädenswil II 2:1
FC Lachen/Altendorf: Jana Fischer, Tanja Bucher, Adriana Spieser, Valentina Lazzarini, Stefanie Steinauer, Mara Christen (46. Sinja Christen), Louisa Steinegger (64. Ada Galluccio), Joelle Zimmermann, Sanja Radovic (22. Chantal Schwyter), Tsomo Stähli (46. Ronja Elmer), Simea Schnider - Trainer: Robin Franzen - Trainer: Franz Steinauer - Trainer: Sandro Mächler
FC Wädenswil II: An Spijkers, Judith Winet, Nina Alimenti (58. Laura Bernhard), Sophie Suter, Alianet Vono, Laura Jacoviello (34. Isabella Fluri), Noemi Calio (58. Shaila Steiner), Gianna Gioia Cortesi, Flavia Müller, Janine Frey (58. Lou Köppel), Tove Näslund (34. Simona Fontana) - Trainer: Paul Bisig - Trainer: Minh Hien Tran - Trainer: Peter Zgraggen
Tore: 1:0 Simea Schnider (36.), 2:0 Louisa Steinegger (54.), 2:1 Noemi Calio (56.)
FC Niederweningen – FC Küsnacht 0:3
FC Niederweningen: Leonie Egloff, Julia Plüer, Nina Traub (46. Dalia Lehner), Sabrina Rakita, Sina Gilgen (46. Sarina Lehner), Sanja Stevanovic, Romina Pafumi, Anja Surber, Nathalie Schneider, Caroline Cartafalsa (76. Annina Widmer), Kimberly Krähenbühl (46. Julia Schneider) - Trainer: Christoph Gautschi
FC Küsnacht: Pascale Brum, Ann-Sophie Aimée Fus, Ursina Bachmann (90. Larissa Schläpfer), Fabiola Guatelli, Beatriz Isabelle Da Silva, Lilia Rüegg, Michelle Grütter, Coco Brouwer (66. Malina Stähli), Lynn Brändli, Nadine Kamer (28. Larissa Schläpfer) (80. Coco Brouwer), Malina Stähli (28. Estella Rong) - Trainer: Ramon Kamer - Trainer: Samuel Daull
Tore: 0:1 Estella Rong (35.), 0:2 Larissa Schläpfer (54.), 0:3 Estella Rong (86.)
FC Schlieren II – FC Uster 2:3
FC Schlieren II: Sandra Bruderer, Sabrina Seiler (70. Sabrina Uebersax), Enya Peyer, Michelle Patrice Engelhardt, Giada Casagrande, Veronika Pnishi (28. Janine Steiner) (60. Sarina De Almeida Franco), Nadine Hofmann, Luisa Gisler (29. Jil Angst), Tanja Bärtsch, Arianna Pepino (60. Sabrina Uebersax), Kathrin Rohr - Trainer: Fisnik Kalimashi - Trainer: Giuliano Massaro
FC Uster: Ena Steiner, Carmen Mohn (53. Ronja Sommerhalder), Dominique Suter, Sina Schmidlin, Sophie Giuliani, Luana Natale, Melissa Lätsch, Giulia Boffa (75. Kyra Lätsch), Serena Segreto (46. Pia Osterwalder), Valentina Aluia, Nina Schwab (28. Thalita De Espidola) (80. Ermelanda Mirakaj) - Trainer: Daniele Salvatore
Tore: 1:0 Luisa Gisler (6.), 1:1 Thalita De Espidola (36.), 1:2 Thalita De Espidola (54.), 1:3 Giulia Boffa (74.), 2:3 Janine Steiner (79. Handelfmeter)
SV Höngg – FFC Südost Zürich 1 3:1
SV Höngg: Elina Merlo, Delia Gubler, Gianna Maria Rutz (70. Sarah Schönbächler), Nadia Gubler, Lisa Lang, Freja Von Malmborg (46. Dominique Meyer), Tanja Stella (34. Lisa Lang), Elin Ribi (46. Helen Zenobi), Emel Sterchi, Cinzia Zehnder, Joy Lienert - Trainer: Kilian Fanger - Trainer: Barbara Gubler Brechbühl
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Mélanie Audergon, Nadine Fässler (54. Sherlyn Gianini), Milou Theunissen (54. Solène Suter), Eleni Mimi Jahzara Härri, Vanja Hauser, Jessica Domingues Matic (54. Matthia Hofer), Fabienne Gfeller (54. Elina Zambotti) (68. Miel Rykart), Sheila Rodriguez Saavedra (38. Isabella Lindemann), Florence Gfeller - Trainer: Nicolas Audergon - Trainer: Alis Murati
Tore: 1:0 Joy Lienert (10.), 1:1 Fabienne Gfeller (62.), 2:1 Joy Lienert (74.), 3:1 Helen Zenobi (83.)