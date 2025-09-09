Küsnacht und Phönix setzen sich souverän durch

Klarer Sieg für die Spitzenteams. Küsnacht setzte sich in Niederweningen mit 3:0 durch - der FC Phönix gewann sein zweites Saisonspiel gegen den FC Volketswil gleich mit 4:0. Das Spiel des 3. Spieltages gegen den FC Kloten wurde auf den 1. Oktober 2026 verschoben. Auch der SV Höngg ist noch ohne Verlustpunkt, jedoch auch erst nach zwei Spielen. Gegen den FFC Südost ist Joy Lienert mit zwei Toren die Matchwinnerin. Niederlagen setzte es für die zweiten Teams des FC Schlieren und FC Wädenswil ab. Absteiger Schlieren verliert gegen den FC Uster mit 2:3 und Wädenswil verliert in Lachen mit 2:1. Eine Auswahl von Spielen der letzten Tagen

Klarer Sieg des FC Winterthur Frauen U21 gegen den FC Volketswil. Alina Amstad brachte die Heimelf in der 21. Minute in Führung. Nur drei Minuten später glich Manuela Meier für Volketswil aus. In der zweiten Halbzeit drehte Winterthur auf: Arianita Sallauka traf in der 74. Minute, gefolgt von Larissa Weber in der 84. Minute. Vanessa Bozhdaraj setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Ein überzeugender Sieg für die Gastgeberinnen! Nächster Dreier für den Aufsteiger FC Lachen/Altendorf. Gegen das zweite Team des FC Wädenswil setzten sich die Gastgeberinnen mit 2:1 durch. Simea Schnider brachte Lachen in der 36. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur acht Minuten nach der Pause erhöhte Louisa Steinegger auf 2:0. Wädenswil antwortete schnell: Noemi Calio verkürzte in der 56. Minute, doch der Ausgleich blieb aus.

Im Duell zwischen dem FC Niederweningen und dem FC Küsnacht dominierten die Gäste und siegten souverän mit 3:0. Estella Rong eröffnete das Scoring in der 35. Minute nach einer präzisen Vorlage von Lilia Rüegg. Larissa Schläpfer erhöhte in der 54. Minute per Abstauber auf 2:0. Rong schnürte ihren Doppelpack in der 86. Minute, als sie nach einer Vorlage von Ursina Bachmann einnetzte. Nächster Dämpfer für den Absteiger - die Reserven des FC Schlieren verlieren gegen den FC Uster mit 2:3 trotz früher Führung. Luisa Gisler erzielte in der 6. Minute das 1:0. Doch Uster antwortete prompt: Thalita De Espidola glich in der 36. Minute aus und traf erneut in der 54. Minute. Giulia Boffa erhöhte auf 3:1 (74.), bevor Janine Steiner per Elfmeter in der 79. Minute auf 2:3 verkürzte.