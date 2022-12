Kürzere Wartefrist möglich – Zwei Vorschläge für Verbesserung der 5+1-Regel BFV-Workshop fand statt

Die im Sommer beim Verbandstag des BFV beschlossenen Änderungen für den Einsatz von Spielern aus der ersten in der zweiten Mannschaft stieß bei vielen Vereinen in der Region auf Verärgerung.

Landkreis – „Auf unseren Spielgruppentagungen wurde es von den Spielleitern kommuniziert und bekannt gegeben, das hatten viele Vereine dann aber erst zu Beginn der Punktrunde auf dem Schirm“, erklärt sich Kreisspielleiter Heinz Eckl den Unmut über die Änderung der bisherigen „3+3-“ zur „1+5-Regelung. Hier müssen wir als Spielleitung noch besser kommunizieren und noch dringlicher aufklären“, zeigt sich Eckl auch selbstkritisch.

Während der Saison steigerte sich das Problem. Die Nichtantritte in den B- und C-Klassen nahmen deutlich zu. „Gleichzeitig häuften sich auch die Beschwerden bei der Spielleitung“, berichtet Eckl. Diese reichte der Kreis an den Bezirksausschuss weiter, der beim Verband vorstellig wurde. „Das Problem haben wir nur im Süden, in anderen Bezirken ist das nicht der Fall“, weiß Eckl. „In anderen Landesverbänden gibt es noch strengere Regeln, bei denen sind weniger bis gar keine Einsätze in der Zweiten möglich.“