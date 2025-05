Kürt sich SV Dietersheim vorzeitig zum Meister?

Theoretisch wäre der Titelgewinn derweil sogar schon an diesem Wochenende möglich: Sollten die Dietersheimer ihr auf diesen Donnerstag (19 Uhr) vorverlegtes Gastspiel beim TSV Allershausen II gewinnen und der Hauptkonkurrent aus Reichertshausen am Sonntag nicht über ein Unentschieden hinauskommen, könnte der SVD vorzeitig eine Sofa-Meisterschaft feiern. Und selbst mit einem Remis bei der TSV-Reserve wäre ein solches Szenario denkbar – dann müsste jedoch nicht nur Reichertshausen verlieren, sondern gleichzeitig dürfte sich auch der TSV Eching II am Samstag zuhause gegen den FC Mintraching maximal einen Zähler schnappen.

Allerdings glaubt Schindler nicht an einen Patzer des punktgleichen Ligakonkurrenten, der bereits eine Partie mehr absolviert hat. „Aber wenn wir am Wochenende Meister werden, nehmen wir das gerne mit“, erklärt der 37-Jährige – vor allem, da die Anspannung seit dem direkten Duell mit Reichertshausen ohnehin „extrem“ sei. „Wir haben aber nur den Druck, den wir uns selber machen, weil wir etwas erreichen wollen“, führt der Übungsleiter weiter aus. „Deshalb hoffe ich, dass wir uns für das, was wir investierte haben, auch belohnen. Verdient hätten wir`s.“ Laut Schindler spiele seine Mannschaft nämlich „den schönsten Fußball der Liga“ und habe in der Vergangenheit gleich mehrfach „Charakter gezeigt“.

Doch natürlich wisse er vor dem Auswärtsmatch in Allershausen durchaus, was auf dem Spiel stehe. Zumal der unangenehme und zweikampfstarke Tabellensechste den Dietersheimern mit großer Wahrscheinlichkeit die Suppe versalzen möchte. Dabei geht Schindler davon aus, dass die Heimelf – ähnlich wie beim knappen 2:1-Sieg des SVD in der Hinrunde – tief in der eigenen Hälfte auf Konter lauern wird. „Wir können uns allerdings auf unsere Defensive verlassen“, weiß der Teamchef, der selbst mit einer offensiven Herangehensweise für Gefahr sorgen will. „Denn dafür haben wir die richtigen Leute“ – obwohl die Anzahl an angeschlagenen Kickern weiterhin hoch bleibe. So sei beispielsweise ein Einsatz von Walace Rodrigues Viana sowie von Raphael Schneider fraglich. Darüber hinaus müsse er am Donnerstag auf Valentin Lang verzichten.