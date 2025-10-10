Kürt sich Mitterdorf zum Herbstmeister? Macht WiWa weiter Boden gut?

Ein Punkt würde Mitterdorf am letzten Hinrunden-Spieltag reichen, um sich zum Herbstmeister der Kreisliga Ost zu küren. Bereits am Samstag empfängt die SpVgg die SG Schönthal-Premeischl. Verfolger FC Ränkam bestreitet tags darauf die vermeintliche Pflichtaufgabe beim Vorletzten FC Untertraubenbach. Im Doppeleinsatz befinden sich der FC Chamerau und die SpVgg Eschlkam. Sie holen am heutigen Freitagabend die Partie des elften Spieltages nach.



Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf (1., 30) empfängt bereits am Samstag die SG Schönthal-Premeischl (8., 17). Mit einem klaren zu Null Sieg sicherte sich Schönthal am vergangenen Wochenende den Heimdreier gegen die SpVgg Eschlkam, doch auch die Hausherren der kommenden Partie konnten sich zuletzt beim 1. FC Miltach die Maximalausbeute erbeuten.







Die 1. SG Regental (11., 12) tritt am kommenden Sonntag bei der SG Zandt/Vilzing II (4., 22) an. Während sich Zandt/Vilzing II zuletzt bei der SG Schloßberg einen klaren Sieg und somit den Dreier einholen konnte, musste sich die SG Regental gegen die SG Michelsdorf/Cham II auf heimischem Terrain geschlagen geben.







Bei der SG Michelsdorf/Cham II (6., 20) ist am Sonntag die SG Waldmünchen/Geigant (10., 12) zugegen. Einen knappen Sieg erzielte Michelsdorf/Cham II am vergangenen Wochenende bei der 1. SG Regental. Genauso knapp musste sich Waldmünchen gegen den FC Ränkam geschlagen geben.







Der 1. FC Rötz (14., 4) macht am 13. Spieltag den Gastgeber für den 1. FC Miltach (7., 18). Der Gast konnte sich zuletzt gegen die SpVgg Mitterdorf nicht behaupten und ging somit leer aus, während Rötz am vergangenen Spieltag beim FC Untertraubenbach seinen ersten Dreier der Saison bejubeln durfte.





So., 12.10.2025, 15:30 Uhr FC Chamerau FC Chamerau SG Schloßberg 09 Schloßberg 15:30 PUSH



Beim FC Chamerau (12., 10) tritt am kommenden Sonntag die SG Schloßberg (5., 20) an. Beide Kontrahenten konnten sich am 12. Spieltag nicht behaupten:Chamerau ging bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn mit einer klaren Niederlage vom Feld, und auch die SG Schloßberg musste gegen die SG Zandt/Vilzing II eine klare Niederlage einstecken.







Die formstarke SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 23) ist diesmal zu Gast bei der SpVgg Eschlkam (9., 13). Vom Vorwochenende konnte Eschlkam keine Punkte mitnehmen, man musste sich klar gegen die SG Schönthal-Premeischl geschlagen geben. Willmering-Waffenbrunn hingegen sicherte sich beim FC Chamerau die nächsten drei Punkte.







Beim FC Untertraubenbach (13., 9) schlägt der Tabellenzweite FC Ränkam (27) aus. Die Hausherren dieser Begegnung mussten sich zuletzt gegen den 1. FC Rötz geschlagen geben, während sich Ränkam mit nur einer Bude bei der SG Waldmünchen/Geigant die volle Punkteausbeute sichern konnte.