 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Zu Gast bei Ligaprimus Mitterdorf hat SG Schönthal (in gelb) nichts zu verlieren.
Zu Gast bei Ligaprimus Mitterdorf hat SG Schönthal (in gelb) nichts zu verlieren. – Foto: Sebastian Fleischmann

Kürt sich Mitterdorf zum Herbstmeister? Macht WiWa weiter Boden gut?

13. Spieltag: Chamerau und Eschlkam im Doppeleinsatz +++ Ränkam in Untertraubenbach haushoher Favorit

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Ost
SG Zandt / Vilzing II
FC Ränkam
Eschlkam
U`traubenb.

Ein Punkt würde Mitterdorf am letzten Hinrunden-Spieltag reichen, um sich zum Herbstmeister der Kreisliga Ost zu küren. Bereits am Samstag empfängt die SpVgg die SG Schönthal-Premeischl. Verfolger FC Ränkam bestreitet tags darauf die vermeintliche Pflichtaufgabe beim Vorletzten FC Untertraubenbach. Im Doppeleinsatz befinden sich der FC Chamerau und die SpVgg Eschlkam. Sie holen am heutigen Freitagabend die Partie des elften Spieltages nach.

Morgen, 16:00 Uhr
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
16:00

Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf (1., 30) empfängt bereits am Samstag die SG Schönthal-Premeischl (8., 17). Mit einem klaren zu Null Sieg sicherte sich Schönthal am vergangenen Wochenende den Heimdreier gegen die SpVgg Eschlkam, doch auch die Hausherren der kommenden Partie konnten sich zuletzt beim 1. FC Miltach die Maximalausbeute erbeuten.

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
15:15

Die 1. SG Regental (11., 12) tritt am kommenden Sonntag bei der SG Zandt/Vilzing II (4., 22) an. Während sich Zandt/Vilzing II zuletzt bei der SG Schloßberg einen klaren Sieg und somit den Dreier einholen konnte, musste sich die SG Regental gegen die SG Michelsdorf/Cham II auf heimischem Terrain geschlagen geben.

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
15:15

Bei der SG Michelsdorf/Cham II (6., 20) ist am Sonntag die SG Waldmünchen/Geigant (10., 12) zugegen. Einen knappen Sieg erzielte Michelsdorf/Cham II am vergangenen Wochenende bei der 1. SG Regental. Genauso knapp musste sich Waldmünchen gegen den FC Ränkam geschlagen geben.

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
1. FC Rötz
1. FC Rötz1. FC Rötz
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
15:15

Der 1. FC Rötz (14., 4) macht am 13. Spieltag den Gastgeber für den 1. FC Miltach (7., 18). Der Gast konnte sich zuletzt gegen die SpVgg Mitterdorf nicht behaupten und ging somit leer aus, während Rötz am vergangenen Spieltag beim FC Untertraubenbach seinen ersten Dreier der Saison bejubeln durfte.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
FC Chamerau
FC ChamerauFC Chamerau
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
15:30

Beim FC Chamerau (12., 10) tritt am kommenden Sonntag die SG Schloßberg (5., 20) an. Beide Kontrahenten konnten sich am 12. Spieltag nicht behaupten:Chamerau ging bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn mit einer klaren Niederlage vom Feld, und auch die SG Schloßberg musste gegen die SG Zandt/Vilzing II eine klare Niederlage einstecken.

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
16:00

Die formstarke SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 23) ist diesmal zu Gast bei der SpVgg Eschlkam (9., 13). Vom Vorwochenende konnte Eschlkam keine Punkte mitnehmen, man musste sich klar gegen die SG Schönthal-Premeischl geschlagen geben. Willmering-Waffenbrunn hingegen sicherte sich beim FC Chamerau die nächsten drei Punkte.

So., 12.10.2025, 17:00 Uhr
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
FC Ränkam
FC RänkamFC Ränkam
17:00

Beim FC Untertraubenbach (13., 9) schlägt der Tabellenzweite FC Ränkam (27) aus. Die Hausherren dieser Begegnung mussten sich zuletzt gegen den 1. FC Rötz geschlagen geben, während sich Ränkam mit nur einer Bude bei der SG Waldmünchen/Geigant die volle Punkteausbeute sichern konnte.

Aufrufe: 010.10.2025, 12:43 Uhr
Nicole SeidlAutor