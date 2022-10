Kürnbach und Alexander Runne trennen sich

Sportlich ist die Saison bisher eine Enttäuschung. 0 Punkte nach 9 Spielen sprechen für sich. Für Genc nicht der ausschlaggebende Faktor. „Als TSV Kürnbach haben wir in der Vergangenheit oft bewiesen, dass wir uns nicht vom kurzfristigen Erfolg oder Misserfolg blenden lassen und wir auch die Situation mit den vielen verletzten Führungsspielern gut einschätzen können. Am Ende geht es bei uns immer darum, wie sich das Team präsentiert – unabhängig vom Ergebnis.“

Nach nur drei Monaten gehen der TSV Kürnbach und Alexander Runne künftig getrennte Wege. Das war das Ergebnis einer gemeinsamen Analyse zur aktuellen Situation. „Die Entscheidung war einvernehmlich. Wir gehen im Guten auseinander“, so 1. Vorsitzender Marcel Genc.

Jetzt sollen neue Impulse her. Dafür wird mit Gunter Brand, bereits TSV Trainer von 2007 bis 2010, ein Altbekannter sorgen. „Gunter ist nach wie vor freundschaftlich mit unserem Verein verbunden und hat deshalb seine Bereitschaft erklärt bis zur Winterpause zu übernehmen“, freut sich Marcel Genc, der Brand selbst schon als Trainer erleben durfte. Am Donnerstag wird Brand sein erstes Training mit der Mannschaft leiten und am Samstag zu Hause gegen Ziegelhausen-Peterstal sein Debüt geben.