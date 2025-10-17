 2025-10-15T11:43:40.576Z

Vereinsnachrichten
Hat den FSV Kürenz nach langer Abstinenz vorige Saison zurück in die B-Klasse geführt: Stephan Wicht.
Hat den FSV Kürenz nach langer Abstinenz vorige Saison zurück in die B-Klasse geführt: Stephan Wicht. – Foto: FuPa/Verein

Kürenz auf Kurs: Knappe Spiele, viele Unentschieden

Kreisliga B 11: Wie sich der Club vom Petrisberg in der neuen Umgebung zurechtfindet — und was für die Zukunft hoffen lässt.rnrn

Verlinkte Inhalte

KL B St. 11 Trier-S
Kürenz
Stephan Wicht
Stephan Wicht

Ganze zehn Jahre mussten sie beim FSV Kürenz warten, um in die B-Klasse zurückzukehren. Nach der abgelaufenen Saison war es so weit – das Team von Trainer Stephan Wicht durfte nach dem Titelgewinn in der C 14 endlich jubeln.

Zwar erst ein Sieg, aber schon fünf Remis und vier Niederlagen: Gegen Ende der Hinrunde kann der 54-Jährige mit der bisherigen Ausbeute einigermaßen leben: Der Vorsprung auf die SG Saartal-Irsch II, die den ersten Abstiegsplatz belegt, beträgt vier Zähler. So wie zuletzt beim 4:4 im Duell bei Tawerns Zweitvertretung lief es laut Wicht seit August immer wieder: „Bis auf das 0:4 Mitte vergangener Woche in Wasserliesch waren wir eigentlich immer bis zum Ende dran. Die Spiele waren ein ums andere Mal auf Kante genäht. Ohne Weiteres hätten wir auch schon ein paar Punkte mehr holen können.“

Hier geht's zum kompletten Artikel

Aufrufe: 017.10.2025, 12:08 Uhr
Andreas Arens Autor