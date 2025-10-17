Kürenz auf Kurs: Knappe Spiele, viele Unentschieden

Zwar erst ein Sieg, aber schon fünf Remis und vier Niederlagen: Gegen Ende der Hinrunde kann der 54-Jährige mit der bisherigen Ausbeute einigermaßen leben: Der Vorsprung auf die SG Saartal-Irsch II, die den ersten Abstiegsplatz belegt, beträgt vier Zähler. So wie zuletzt beim 4:4 im Duell bei Tawerns Zweitvertretung lief es laut Wicht seit August immer wieder: „Bis auf das 0:4 Mitte vergangener Woche in Wasserliesch waren wir eigentlich immer bis zum Ende dran. Die Spiele waren ein ums andere Mal auf Kante genäht. Ohne Weiteres hätten wir auch schon ein paar Punkte mehr holen können.“

Hier geht's zum kompletten Artikel