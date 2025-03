Küppers wütet nach Schafhausens Niederlage

Noch lange nach Spielschluss war Jochen Küppers angefasst und suchte nach den richtigen Worten. „Die Leistung in der ersten Halbzeit ist nicht erklärbar, da fehlen mir die Worte. Das war unterirdisch und hatte nichts mit der Qualität des Gegners zu tun“, bilanzierte Union Schafhausens Trainer nach dem 0:2 (0:2) beim FC Hürth.

Den Pausenstand, der gleichzeitig auch der Endstand war, bezeichnete der Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten noch als schmeichelhaft. „Unser Torwart Niklas Giesen hat unfassbare Bälle gehalten. Wenn es zur Halbzeit 1:7 gestanden hätte, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Ein 1:2 wäre des Guten wirklich zu viel gewesen. Ich kann mich nicht an eine so schlechte erste Halbzeit erinnern.“

Nach den Treffern von Dominik Fetzner (8.) und Yousef Keshta (35.) stand es aber „nur“ 2:0. Justin Küppers hatte kurz danach sogar die Chance zum Anschlusstreffer, scheiterte aber im direkten Duell an Hürths Torwart Kevin Kraus und einem Abwehrspieler, der den Ball von der Linie kratzen konnte. „Da hatten wir zwar die Chance. Aber insgesamt war das ein rabenschwarzer Durchgang von allen mit gefühlt 200 Fehlpässen. Einfachste Bälle über fünf Meter sind nicht angekommen. So gewinnst du auch in der Kreisliga nicht“, ärgerte sich Küppers.