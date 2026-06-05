Küppers verlässt Union Nettetal am Höhepunkt – Nachfolger steht fest Die A-Junioren von Union Nettetal haben die Chance, sich für die Niederrheinliga zu qualifizieren. Trainer André Küppers hat indes frühzeitig angekündigt, die Mannschaft abzugeben. Sein Nachfolger hat die A-Jugend bereits übernommen. Es ist die „Wunschlösung“ des Vereins. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Küppers geht, Ruggeri übernimmt – Foto: Union, Gr

Als André Küppers im Januar die Verantwortlichen des SC Union Nettetal über seine Zukunft informierte, war die Qualifikation für die Niederrheinliga noch längst nicht gesichert. Dennoch stand seine Entscheidung bereits fest: Nach der Saison würde er als Trainer der A-Junioren aufhören.

Ziel wurde erreicht Trotz personeller Engpässe führte Küppers die Mannschaft mit einem überwiegend jungen Jahrgang zur Qualifikation für die Niederrheinliga. „Ich habe den Verantwortlichen gesagt, dass ich bis zum letzten Tag alles dafür geben werde, dass wir die Qualifikation schaffen“, sagt er. Als das Ziel erreicht war, fiel auch bei ihm der Druck ab. „Ich war wirklich froh, als das Ding geschafft war.“ Der Zeitpunkt seines Abschieds wirkt deshalb ideal. Küppers übergibt eine Mannschaft mit Perspektive, die sich die Chance auf den Sprung in die Niederrheinliga erarbeitet hat.