Küppers verlässt Union Nettetal am Höhepunkt – Nachfolger steht fest

Als André Küppers im Januar die Verantwortlichen des SC Union Nettetal über seine Zukunft informierte, war die Qualifikation für die Niederrheinliga noch längst nicht gesichert. Dennoch stand seine Entscheidung bereits fest: Nach der Saison würde er als Trainer der A-Junioren aufhören.
Trotz personeller Engpässe führte Küppers die Mannschaft mit einem überwiegend jungen Jahrgang zur Qualifikation für die Niederrheinliga. „Ich habe den Verantwortlichen gesagt, dass ich bis zum letzten Tag alles dafür geben werde, dass wir die Qualifikation schaffen“, sagt er. Als das Ziel erreicht war, fiel auch bei ihm der Druck ab. „Ich war wirklich froh, als das Ding geschafft war.“
Der Zeitpunkt seines Abschieds wirkt deshalb ideal. Küppers übergibt eine Mannschaft mit Perspektive, die sich die Chance auf den Sprung in die Niederrheinliga erarbeitet hat.
Mit Graziano Ruggeri steht der Nachfolger bereits fest. Er ist nach Vereinsangaben der Wunschkandidat für die Position. Der Inhaber der B+-Lizenz war unter anderem in der Jugend von Bayer Uerdingen und beim ASV Süchteln tätig. Sein Ausflug in den Seniorenbereich beim 1. FC Viersen war zu Saisonbeginn jedoch nur von kurzer Dauer und wenig erfolgreich – nach wenigen Wochen musste Ruggeri gehen. Nun ist er in den Jugendbereich zurückgekehrt und hat die Mannschaft bereits übernommen. Er wird sie durch die Aufstiegsspiele zur Niederrheinliga führen. Unterstützt wird er weiterhin von Oliver Jöbkes als Co-Trainer.
„Mit Graziano haben sie einen fähigen Nachfolger gefunden“, sagt Küppers. Ganz verschwinden wird Küppers nicht: Er bleibt dem Verein erhalten und konzentriert sich künftig auf die E-Jugend. So endet seine Zeit bei der A-Jugend nicht mit einem Bruch, sondern mit einem Erfolg.