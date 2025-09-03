Christian Seidl (li.) und Andreas Drexler werden beim Topspiel in Ruhmannsfelden nicht aktiv ins Geschehen eingreifen können – Foto: Jan Knecht

Künzing wohl wochenlang ohne Seidl und Drexler Der amtierende Vizemeister muss in den kommenden Partien ohne seine beiden Top-Stürmer planen Verlinkte Inhalte Bezirksliga Ost Künzing Christian Seidl Andreas Drexler

Dem FC Künzing bleibt in diesem Jahr von vielen schweren Verletzungen geprägten Jahr nichts erspart. Am Samstag beim knappen 1:0-Heimerfolg gegen den SV Schalding-Heining II erwischte es nun auch noch die beiden Angreifer Christian Seidl und Andreas Drexler, die gemeinsam für 10 der bisher 16 erzielten Tore verantwortlich sind. Seidl zog sich nach einem rüden Foulspiel in der Schlussphase eine Schleimbeutelverletzung im Ellbogen zu, die genäht werden musste. Drexler musste das Spielfeld in der 70. Minute wegen muskulärer Probleme verlassen.

"Chris trägt einen Gips und in den kommenden Tagen entscheidet es sich, ob er vielleicht sogar noch operiert werden muss", informiert FCK-Spielertrainer Fabian Burmberger. Ab Mitte September verabschiedet sich der Goalgetter dann aber ohnehin für zehn Tage in den Urlaub und wird seinen Farben somit frühestens im Heimspiel gegen den TSV Mauth wieder zur Verfügung stehen. Bei Andreas Drexler steht eine genaue Diagnose noch aus, aber die Verletzungsymptome sind alles andere als positiv: "Andi kann aktuell nicht mal schmerzfrei gehen und sein Oberschenkel ist blau angelaufen. Daher müssen wir einen längeren Ausfall einplanen", meint Burmberger.









Die beiden FCK-Coaches Fabian Burmberger (li.) und Mathias Süß müssen seit Wochen viel improvisieren – Foto: Mike Sigl









Mit Maximilian Tiefenbrunner, Simon Göde, Samuel Kronschnabel, Maximilian Bauer und Tim Sporrer hatten die "Römer" in den vergangenen Monaten schon fünf Kreuzbandverletzungen zu beklagen. "Mittlerweile ist das alles nur noch brutal. Mir tut es für die Burschen unglaublich leid", sagt Burmberger, der mit dem bisherigen Abschneiden seiner Formation mehr als zufrieden ist: "Trotz der ganzen Probleme haben wir bisher 19 von 24 möglichen Punkten geholt. Das ist top und der Mannschaft gebührt dafür ein großes Lob. Es spricht aber auch für die gute Arbeit, die seit Jahren im Verein geleistet wird. Viele andere Klubs könnten bei so einer Misere keine konkurrenzfähige Bezirksliga-Mannschaft mehr stellen."





Am Samstag steht nun ausgerechnet das Top-Spiel beim punktgleichen Tabellenführer SpVgg Ruhmannsfelden an, für das auch noch Alexander Winberger, Lukas Edhofer und vielleicht der angeschlagene Leon Weigl ausfallen. "Wir fahren aufgrund der Umstände sicherlich nicht als Favorit nach Ruhmannsfelden, werden uns aber bestmöglich wehren und versuchen, nicht leer auszugehen. Um punkten zu können, muss aber viel passen", weiß Burmberger, der dem Duell aber keinen zu hohen Stellenwert zukommen lässt: "Es ist ein Spitzenspiel, auf das wir uns freuen. Die Saison ist aber immer noch sehr jung und nach dieser Begegnung stehen noch 21 Partien auf dem Programm. Es wird also noch sehr viel passieren." Für die zweieinhalb Monate bis zur Winterpause hat Burmberger, der am heutigen Mittwoch seinen 31. Geburtstag feiert, eine simple Parole: "Durchmogeln und vorne dabeibleiben."