Künzing vor Bewährungsprobe - Mauth erwartet "Deandorf"

Mit der Begegnung zwischen dem amtierenden Vizemeister FC Künzing und dem Vorjahresdritten FC Obernzell-Erlau wird am Dienstagabend der zweite Spieltag der Bezirksliga Ost eröffnet. Die anderen sieben Partien finden allesamt Tags darauf statt. Im Fokus steht dabei vor allem der Vergleich zwischen dem TSV Mauth und dem TSV-DJK Oberdiendorf, die beide zum Auftakt klare Siege feiern konnten.

Alois Eimannsberger (Abteilungsleiter SV Garham): "Nach dem tollen Start in Obernzell-Erlau wollen wir auch unser erstes Heimspiel erfolgreich gestalten. Allerdings wird Niederalteich Wiedergutmachung für die Heimpleite gegen Mauth Wiedergutmachung betreiben wollen und für uns gibt es ohnehin keinen Grund, irgendeine Mannschaft auf die leichte Schulter zu nehmen. Trotzdem wollen wir den Schwung von unserem Auftaktsieg mitnehmen und erneut ein gutes Spiel machen." Personalien: Udo Tolksdorf, Simon Aschenbrenner und Nico Roll müssen passen. Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Wir erwarten ein schweres Spiel gegen einen unangenehmen Gegner. Nichtsdestotrotz glauben wir an unsere Stärken und wollen die ersten Punkte einfahren. Nach dem Auftritt gegen Mauth gilt es ohnehin eine Reaktion zu zeigen." Personalien: Lukas Zacher ist zurück aus dem Urlaub. Felix Schneider, Manuel Streule, Yannick Stahl und Lukas Kaufmann können nicht auflaufen.

Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Wir erwarten mit Obernzell-Erlau den nächsten schweren Gegner, der in Vorsaison Dritter wurde. Wir treffen eine sehr kompakte und disziplinierte Mannschaft, die körperlich sehr robust agiert. Unsere Ausfallliste ist ellenlang. Nichtsdestotrotz wollen wir unser erstes Heimspiel siegreich gestalten." Personalien: Max Bauer, Samuel Kronschnabel, Maximilian Tiefenbrunner, Tim Sporrer, Lukas Zettelmeier, Simon Göde, Philipp Wolff, Simon Kröninger, Benedikt Heininger und David Kroiß sind keine Optionen. Lucas Forster steht auf der Kippe. Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Mit dem FC Künzing erwartet uns am zweiten Spieltag einer der Meisterschaftsfavoriten. Unser Leistung aus dem Garham-Spiel müssen wir enorm steigern, um etwas Zählbares mitnehmen zu können. Dazu müssen wir von der ersten Minute 100 Prozent Kampf und Einstellung beweisen. Wenn wir das abrufen können, haben wir auch die Qualität, Punkte nach Obernzell mitzunehmen." Personalien: Fehlen werden Jakob Schäfer und Markus Schramm. Hinter dem Einsatz von Bela Kapusta steht noch ein Fragezeichen.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir sind mit einer sehr guten Leistung und einem verdienten Auswärtssieg in Niederalteich in die Saison gestartet. Im Heimspiel gegen Oberdiendorf wollen wir weiter punkten, wissen aber um die schwere Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Sebastian List hat hervorragende Spieler im Kader und stellte beim 4:0-Erfolg gegen Bischofsmais ihre offensiven Qualitäten einmal mehr unter Beweis."

Personalien: Michael Mandl, Basti Hilz und Marco Nachtmann werden in den Kader zurückkehren. Daniel Damasko, David Pfaffinger und Felix Fenzl stehen nicht zur Verfügung. Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Wir wissen um die Stärken des TSV Mauth. Ihre Offensivreihe um Tolksdorf, Segl und Leimpek gilt es in Schach zu halten - nur dann können wir erfolgreich sein. Nach dem Auftaktsieg gegen Bischofsmais reisen wir aber voller Vorfreude in den Bayerwald und wollen dort auch nicht leer ausgehen." Personalien: Bis auf Alessandro Maier sind alle Mann an Bord.







Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Nach unserm missglückten Auftakt kommt mit Hutthurm ein schwerer Brocken zum ersten Heimspiel nach Bischofsmais. Mit Spielern wie Hasanovic und Böck hat der Gegner enorme Qualität im Kader und hat das am ersten Spieltag bereits eindrucksvoll gezeigt. Wir müssen dieses Mal länger als 60 Minuten im Team verteidigen, um einen Punkt zu ergattern."



Personalien: Martin Suchy und Simon Dresely sind wieder einsatzbereit. Michael Jochim und Matej Stefl sind noch fraglich. Lorenz Kern und Petr Prucha werden fehlen.





Einen perfekten Start erwischte der SV Hutthurm, der nun am Mittwochabend bei Neuling SV Bischofsmais gefordert ist – Foto: Karl-Heinz Hönl







Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Nach der enttäuschenden Vorstellung in Hutthurm erwarte ich eine Reaktion der Mannschaft im kommenden Heimspiel gegen den TSV Grafenau. Trotz der schmerzlichen Ausfälle von vier Leistungsträgern ist unser Ziel, die drei Punkte in Oberpolling zu behalten. Wir wissen, dass wir nach dem letzten Spiel etwas gutzumachen haben. Die Mannschaft ist gefordert, auch wenn uns wichtige Spieler fehlen. Ich erwarte gegen Grafenau ein kampfbetontes und intensives Spiel."



Personalien: Michael Ellinger, Maximilian Stockinger, Christoph Brenninger und Lukas Klessinger stehen auf der Ausfallliste.









Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Beiden Mannschaften ist der Auftakt misslungen und daher ist die Anspannung etwas höher. Wir müssen in Oberpolling mit dem Kopf dabei sein und kämpferisch überzeugen, dann ist auf dem engen Platz auch etwas zu holen."



Personalien: Kevin Kesten ist beruflich unabkömmlich. Dafür ist Gustavo Borba Pedra wieder eine Option.



Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach den hart erkämpften, aber insgesamt verdienten Sieg in Grafenau gilt es jetzt zu Hause nachzulegen. Gegen den Aufsteiger aus Hofkirchen wird das alles andere als leicht. Der Sieg gegen die Zweitvertretung aus Schalding spricht Bände. Wir wollen aber an die zweite Halbzeit von Freitag anknüpfen und unseren Zuschauern eine gute Leistung bieten."



Personalien: Neben Bastian Kilger muss dieses Mal auch Marcel Steinbauer passen.







Thomas Hidringer (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Ruhmannsfelden hat das erste Spiel sehr souverän für sich entschieden. Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie. Der Gegner spielt schon viele Jahre Jahre höherklassig, hat einen ausgeglichen Kader mit richtig guten Einzelspieler. Wir versuchen, auswärts defensiv gut zu stehen und offensiv auf unser eigens Können zu vertrauen."



Personalien: Edison Qeriqi weilt im Urlaub, Nico Klinglmair rotgesperrt. Hinter den Einsätzen von Thomas Hidringer und Alexander Fürst stehen dicke Fragezeichen.









Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Im ersten Heimspiel wollen wir unsere ersten Punkte in der Bezirksliga einfahren. Dazu müssen wir uns aber, vor allem körperlich, im Vergleich zum ersten Spieltag steigern."



Personalien: Adnan Begovic und Simon Fischer können nicht mitwirken.







Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Es wird ein hartes Spiel. Wir müssen schauen, dass wir aus dem ersten Spiel lernen und die Fehler abstellen, die wir gemacht haben. Wir wissen, wo es uns noch fehlt und versuchen, diese Punkte zu verbessern. Schalding wird ein harter Brocken werden, aber wir wollen die drei Punkte nach Waldkirchen holen."



Personalien: Die Gäste vermelden Bestbesetzung.







Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Wir bekommen es im ersten Heimspiel gleich mit einer absoluten Top-Mannschaft zu tun. Man sieht bei der jungen Deggendorfer Truppe sofort, dass die Jungs fußballerisch alle sehr gut ausgebildet sind und die Mannschaft einen klaren Plan hat, wie sie spielen will. Deshalb erwarten wir ein sehr schwieriges Spiel, aber wir müssen und werden uns definitiv nicht verstecken, weil wir zum Saisonauftakt ebenfalls eine sehr gute Leistung abgeliefert haben und uns den Derby-Sieg verdient gehabt hätten.





Personalien: Lukas Weiß und Johannes Glaser fehlen den Hausherren.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Wir fahren mit großen Sorgen nach Grainet, denn wir müssen nahezu unseren halben Kader ersetzen. Der Gegner ist ein etablierter Bezirksligist, der sowohl spielerisch wie auch kämpferisch richtig gut ist. Auch die Standars sind sehr gefährlich. Für uns wäre aufgrund der schwierigen Personalumstände schon ein Punktgewinn ein Erfolg."



Personalien: Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich Abwehrchef Alexander Sperl sowie Andras Mityko und Samuel Langen. Kapitän Niklas Hauner hat am Montag erstmals wieder trainiert und wird ins Aufgebot rutschen.