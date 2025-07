Künzing: »Von einer guten Form sind wir noch weit entfernt«

Bei der mittlerweile schon traditionellen Meisterumfrage der Bezirksliga Ost wurde der FC Künzing von allen Coaches als der bzw. einer der Favoriten auf den Titel genannt. Die "Römer" starten also mit einer hohen Bürde in die Saison 25/26, die ihnen am Freitagabend (Anstoß 18:45 Uhr) gleich das Landkreis-Derby bei der SpVgg GW Deggendorf beschert.

"Mit dieser Rolle werden wir wohl leben müssen. Als amtierender Vizemeister zählt man verständlicherweise zu den Favoriten und auch wir selbst haben den Anspruch, wieder vorne mitzuspielen", sagt Künzings Coach Matthias Süß, der seinem Team nach der Relegation, in der die Rot-Weißen innerhalb von neun Tage viermal ran mussten, eine etwas längere Regenerationszeit einräumte. Dadurch konnten Drexler, Winberger & Co. allerdings nur eine relativ kurze Vorbereitung absolvieren. "Wir stehen noch keine vier Wochen im Training und dementsprechend holprig ist es auch gelaufen. Die Abläufe passen noch nicht und der Kader ist durch die ganzen Verletzungen, die wir in der Endphase der Vorsaison verkraften mussten, inzwischen etwas zu klein. Von einer guten Form sind wir noch weit entfernt", informiert der 36-jährige Übungsleiter, der mit Sebastian Kroner (SpVgg Niederalteich), Benedikt Heininger (U19 SV Wacker Burghausen), Jonas Rathgeber (RSV Walchsing) und David Kroiß (U19 SpVgg GW Deggendorf) vier Neuzugänge begrüßen durfte.







Allerdings riss sich Innenverteidiger Samuel Kronschnabel im letzten Meisterschaftsspiel das Kreuzband. In der Relegation zogen sich Maximilian Tiefenbrunner und Simon Göde ebenfalls die selbe Horrorverletzung zu. "Innerhalb einer Woche drei Kreuzbandrisse, das ist eigentlich unvorstellbar. Wir haben uns auch bezüglich der Trainingssteuerung Gedanken gemacht, sind aber zu keinem Ergebnis gekommen", berichtet Süß, der sich allerdings eine Spitze gegen den BFV nicht verkneifen kann: "Wir hatten in der Endphase der letzten Saison unverständlicherweise schon Englische Wochen, dann vier Relegationspartien und jetzt geht es gleich wieder vom Start weg mit dem Spiele-Marathon weiter. Bei einer solchen Terminplanung braucht man sich nicht über eine Anhäufung der Verletzungen wundern." Zu allem Überfluss erwischte es Simon Kröninger in der Vorwoche am Sprunggelenk und der Allrounder wird deshalb den Saisonauftakt verpassen.







Die SpVgg GW Deggendorf hat Süß bei deren geglückten Generalprobe beim TSV Grafenau persönlich unter die Lupe genommen. "Deggendorf hätte deutlich höher als 1:0 gewinnen müssen und hat richtig gut gespielt. Ein flinke und technische starke Mannschaft, die mich voll überzeugt hat. Das wird für uns ein gleich ein echter Gradmesser", sagt der FCK-Chefanweiser, der im letzten Probelauf mit seiner eigenen Truppe beim Landesliga-Aufsteiger FC Teisbach eine 2:4-Pleite kassierte. "Die erste Hälfte war gut, die zweiten 45 Minuten vogelwild. In Deggendorf müssen wir vor allem deutlich besser verteidigen, ansonsten wird dort nichts zu holen sein", meint der ehemalige Bayernliga-Verteidiger, der sich aber auf das Derby freut: "Das kann ein richtig interessantes und attraktives Spiel werden. Beide Mannschaften wollen Fußball spielen und haben eine entsprechende Idee."