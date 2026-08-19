Künzing und Osterhofen nehmen zweiten Anlauf: Richtungsweisendes Derby

Der FC Künzing (rote Trikots) und die SpVgg Osterhofen nehmen einen zweiten Anlauf – Foto: Alexander Ferazin

Mit einer 1:0-Führung ging der FC Künzing Ende Juli im Nachbarduell gegen die SpVgg Osterhofen in die Halbzeitpause. Beide Teams kehrten allerdings wegen eines heftigen Unwetters nicht mehr auf den Rasen zurück und deshalb wird die Begegnung nun am heutigen Mittwochabend (Anstoß: 18 Uhr) nachgeholt. Hüben wie drüben ist es seit dem Abbruch nicht rund gelaufen. Künzing konnte aus den vergangenen beiden Partien nur einen Zähler einspielen, Osterhofen wartet seit dem zweiten Spieltag auf einen dreifachen Punktgewinn. Die "Römer" können sich mit einem Heimdreier auf den dritten Rang verbessern, müssen sich aber im Falle einer Niederlage - zumindest etwas - nach hinten orientieren. Die vom Verletzungspech gebeutelten Herzogstädter wären im Vorfeld sicherlich mit dem obligatorischen Auswärtszähler zufrieden. Mit einem Sieg würde Prechtl, Lemberger & Co. sich viel Luft nach hinten verschaffen, wenngleich die Saison freilich immer noch sehr jung ist.

Heute, 18:00 Uhr FC Künzing Künzing SpVgg Osterhofen Osterhofen 18:00 live PUSH





Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Wir freuen uns auf das Derby vor einer hoffentlich guten Kulisse. Wir wissen um die Stärken von Osterhofen, bei denen schon viele Spieler Erfahrung in höheren Klassen gesammelt haben. Unser Fokus liegt aber auf unserer eigenen Leistung - wir wollen einen leidenschaftlichen Auftritt auf den Platz bringen und die Punkte in Künzing behalten."





Personalien: Vize-Kapitän Maximilian Tiefenbrunner, Simon Kröninger und Jakob Schönhofer sind aus dem Urlaub zurück. David Kroiß, Lukas Zettlmeier, Simon Göde und Tim Sporrer stehen nicht zur Verfügung.





