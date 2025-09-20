Künzing neuer Tabellenprimus, R´felden verliert gegen Deggendorf

Bezirksliga Ost, der 11. Spieltag am Samstagnachmittag: Die SpVgg setzte ihren guten Lauf fort und siegte dank eines späten Treffers auswärts gegen die SpVgg Ruhmannsfelden. Die wiederum mussten somit ihre Tabellenführung an den FC Künzing abgeben, denn diese gewannen ihr Auswärtsspiel in Bischofsmais mit 3:0. Ausgerechnet im Derby gegen Waldkirchen fand der SV Hutthurm nach wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Folge wieder zurück in die Spur konnte auswärts ein 4:1-Erfolg einfahren. In einem spannenden Match bis zur letzten Sekunde konnte sich die Elf von Spielertrainer Sebastian List mit 2:1 gegen Grafenau durchsetzten und Hofkirchen holte durch ein 3:1-Sieg gegen Niederalteich wichtige Zähler im Tabellenkeller.
Sven Halfar, Spielertrainer TSV Waldkirchen: "Wir führen 1:0 und schießen uns durch drei individuelle Fehler selber drei Tore. Obwohl man sagen muss, dass dem 2:1 ein Foulspiel an unseren Verteidiger vorangegangen ist. Im zweiten Abschnitt waren wir etwas bessere Mannschaft, doch auch immer wieder mit Fehlern in unserem Spiel. Es gibt einfach solche Tage, an denen die Kugel vorne nicht rein will und dann deine Fehler immer gleich bestraft werden. Unterm Strich haben wir uns das Spiel heute im ersten Durchgang verspielt."
Sebastian List, Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf: "Wir haben heute - vor allem im ersten Durchgang - eine ganz saubere Leistung abgerufen. Wir haben uns in der ersten Viertelstunde nach blitzsauber herausgespielten Chancen mit zwei Treffern belohnt. Kurz vor der Pause mussten wir den Anschluss hinnehmen, da waren wir in der ganzen Situation etwas zu schläfrig. Im zweiten Durchgang haben wir auch trotz der Unterzahl sehr stark verteidigt um meiner Meinung nach am Ende einen verdienten Dreier eingefahren."
Fabian Burmberger, Spielertrainer FC Künzing: "Wir haben heute etwas gebraucht, um in das Spiel zu finden, doch nach guten zehn Minuten übernahmen wir die Kontrolle und gingen verdient mit 2:0 in Führung. Wir hätten vor der Halbzeit vielleicht noch die ein oder andere Chance für das 3:0 gehabt. Im zweiten Abschnitt haben wir hinten so gut wie nichts anbrennen lassen, somit ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Wobei man sagen muss, dass Bischofsmais schon ansehnlichen Fußball gespielt hat. Am Ende haben wir verdient gewonnen - besonders freut mich, dass wir wieder zu Null siegen konnten. So kann es gerne weitergehen! "
Jochen Freidhofer, Trainer SpVgg Ruhannsfelden: "Leider mussten wir kurz vor Schluss den Lucky Punch hinnehmen. In meinen Augen war es kein gutes Bezirksligaspiel gegen einen auf Konter eingestellten Gegner. Wenn der gegnerische Keeper aber auf 90 Minuten nur einen Ball halten muss, dann müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen. Im
Angriff waren wir heute sehr harmlos und dann kann eine Szene auch das Spiel gegen dich entscheiden. Die Reaktion der Mannschaft wird jetzt entscheidend sein für den restlichen Saisonverlauf."
Alex Fürst, Spielertrainer SV Hofkirchen: "Das war heute ein verdienter Sieg! Niederalteich etwas ideenlos und wir waren vor dem Tor einfach effizient."