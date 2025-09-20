Künzing neuer Tabellenprimus, R´felden verliert gegen Deggendorf

Fabian Burmberger, Spielertrainer FC Künzing: "Wir haben heute etwas gebraucht, um in das Spiel zu finden, doch nach guten zehn Minuten übernahmen wir die Kontrolle und gingen verdient mit 2:0 in Führung. Wir hätten vor der Halbzeit vielleicht noch die ein oder andere Chance für das 3:0 gehabt. Im zweiten Abschnitt haben wir hinten so gut wie nichts anbrennen lassen, somit ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Wobei man sagen muss, dass Bischofsmais schon ansehnlichen Fußball gespielt hat. Am Ende haben wir verdient gewonnen - besonders freut mich, dass wir wieder zu Null siegen konnten. So kann es gerne weitergehen! "