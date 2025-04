Künzing: Kurioser Elfer-Doppelfehlversuch & Süß-Premierensieg

Christian Seidl verballerte in Mauth gleich zwei Elfmeter – Foto: Robert Geisler

Die Fahrten nach Mauth waren für Matthias Süß in der Vergangenheit immer mit Frust verbunden, denn sowohl als Aktiver noch als Übungsleiter war für den 35-Jährigen dort bislang etwas zu holen. Am Samstag wendete sich nun aber das Blatt und der Coach des FC Künzing konnte mit seinem Team einen wichtigen 1:0-Auswärtserfolg feiern. In der Schlussphase ereignete sich aber eine Szene, die auch Süß noch nicht erlebt hat.

In der 76. Spielminute holte Torjäger Christian Seidl, der seine Farben in der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung brachte, einen Elfmeter heraus. Der Goalgetter machte die Ausführung - wie üblich - zur Chefsache, scheiterte aber mit seinem platziert getretenen Versuch am prächtig reagierenden TSV-Schlussmann Michael Mandl, der das Spielgerät aus der Ecke holen konnte. Der Abpraller gelangte zum eingewechselten Simon Göde, der nach einem Zweikampf mit Korbinian Tolksdorf zu Fall ging. Schiedsrichter Julian Henninger (Egglham) entschied erneut auf Elfmeter. Seidl demonstrierte Selbstbewusstsein und schnappte sich die Kugel ein zweites Mal. Der Ex-Schaldinger setzte zu einem "Panenka"-Lupfer an, der über den Kasten flog. "Ich habe darauf spekuliert, dass sich der Torwart erneut in eine Hecke hechtet. Daher war die Idee gut, die Ausführung leider weniger. Aber Hauptsache wir haben gewonnen", schmunzelt der 30-jährige Ausnahmefußballer, der trotz des Doppel-Fehlschusses weiter Verantwortung vom ominösen Punkte übernehmen möchte: "Wenn ich als Schütze nicht abgesetzt werde, schnappe ich mir auch das nächste Mal wieder die Kugel."





Sa., 12.04.2025, 15:00 Uhr TSV Mauth Mauth FC Künzing Künzing 0 1