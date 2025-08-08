Künzing in Hutthurm gefordert - Derby in Niederalteich

Gleich vier Freitagabendspiele stehen am fünften Spieltag der Bezirksliga Ost auf dem Programm. Spitzenreiter FC Künzing gibt seine Visitenkarte beim SV Hutthurm ab, der aus den vergangenen drei Paarungen lediglich einen Zähler holen konnte. Der Rangzweite SpVgg Ruhmannsfelden sollte sich im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Oberpolling keine Blöße geben. Gleiches gilt für den TSV Mauth, der Neuling SV Hofkirchen erwartet. Ein interessantes Duell ist der Vergleich zwischen dem TSV Grafenau und dem SV Garham, da beide Teams hervorragend in die Saison gefunden haben.



Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Gegen Grainet wird es wieder ein enges Spiel werden. Wir wollen zu Hause ungeschlagen bleiben und nach der Niederlage in Künzing Wiedergutmachung betreiben. Dabei gilt es wieder für jeden an die Leistungsgrenze zu gehen. Nur dann können wir erfolgreich sein."



Personalien: Paul Kinateder weilt im Urlaub.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Uns steht mit der Fahrt nach Oberdiendorf das nächste sehr schwere Auswärtsspiel bevor. Die List-Truppe verfügt über sehr viel Qualität in der Offensive, worauf wir entsprechend vorbereitet sein müssen. Unsere Jungs haben diese Woche im Training sehr gut gearbeitet und werden sich dafür jetzt hoffentlich auch in den Spielen bald mal wieder belohnen."



Heute, 19:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm FC Künzing Künzing 19:00 live PUSH



Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Zum Freitagabendspiel empfangen wir mit dem FC Künzing einen Gegner, der trotz personeller Engpässe eindrucksvoll unter Beweis stellt, warum er zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft zählt. Für uns ist es an der Zeit, den Bock umzustoßen und uns endlich wieder für unsere guten Leistungen zu belohnen. Gelingt es uns, unsere Stärken über die vollen 90 Minuten auf den Platz zu bringen, sind wir auch gegen den Tabellenführer keineswegs chancenlos."



Personalien: Mirza Hasanovic und Johannes Knon sind weiterhin im Urlaub.





Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Nach dem verdienten Heimsieg gegen eine gute Oberdiendorfer Mannschaft erwartet uns das nächste schwere Spiel in Hutthurm. Der Gegner verfügt über jede Menge individueller Qualität. Vor allem im Offensivbereich ist unser Gegner mit Hasanovic, Böck und Semsch recht stark besetzt. Wir wollen aber das Augenmerk auf unsere eigene Leistung legen und peilen zumindest den obligatorischen Auswärtspunkt an."



Personalien: Ellenlang bleibt die Ausfallliste, auf der nun auch noch Urlauber Sebastian Kroner steht. Einziger Rückkehrer ist Simon Kröninger.















Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das schwere Spiel gegen Waldkirchen konnten wir trotz Startschwierigkeiten in der ersten 20 Minute sehr erfolgreich gestalten. Gegen einen fulminant loslegenden Gegner haben wir sowohl läuferisch, kämpferisch und auch spielerisch durchaus überzeugen können. Jetzt kommt es gegen Oberpolling zur nächsten Heimaufgabe, die wir natürlich erfolgreich gestalten wollen. Unser Gegner hat sehr viel Moral bewiesen und in der Nachspielzeit Schalding II einen Punkt abgenommen. Eine Woche vorher haben wir in Schalding verdient verloren - mehr Warnung sollte es nicht brauchen."



Personalien: Fabian Schiller, Tim Weinberger, Markus Stadler, Korbinian Menacher und und Michael Wittenzellner werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Ob es bei Kapitän Stefan Wittenzellner geht, ist noch ungewiss.





Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Uns steht ein schweres Auswärtsspiel beim Meisterschaftsfavoriten Ruhmannsfelden bevor. Die Rollen sind klar verteilt. Entscheidend wird eine disziplinierte Defensivarbeit sein. Wenn wir kompakt stehen, konsequent verteidigen und als Einheit auftreten, ist auch gegen diesen starken Gegner etwas möglich. Dafür müssen wir an unser absolutes Leistungsmaximum kommen – sowohl individuell als auch als Team."



Heute, 18:45 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 18:45 live PUSH



Manuel Kesten (Trainer SpVgg Niederalteich): "Wir freuen uns riesig auf ein tolles Derby gegen Deggendorf. Wir bekommen es mit einer absoluten Top-Mannschaft zu tun, die mit ihren jungen Talenten hervorragend aufgestellt ist. Wir selbst wollen an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen und versuchen die nächsten Punkte einzuspielen. Die Stimmung ist hervorragend und das Ziel ist, dass wir uns endlich für unseren Aufwand belohnen."



Personalien: Mit Ausnahme von Noah Kremhöller vermelden die Hausherren Bestbesetzung.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Wir stellen uns auf ein umkämpftes Nachbarduell ein. Niederalteich wird bestimmt versuchen, unserer jungen Truppe mit einer aggressiven Spielweise den Schneid abzukaufen. Darauf müssen wir vorbereitet sein, voll dagegenhalten und natürlich auch unsere Qualitäten abrufen. Wenn uns das gelingt, sind erneut drei Punkte drin."



Personalien: Gegenüber der Vorwoche gibt es vermutlich keine Veränderungen, wenngleich der Einsatz von Jure Matic noch nicht hundertprozentig gesichert ist. Sebastian Kett und Niklas Hauner konnten während der Woche beschwerdefrei trainieren und sind somit wertvolle Optionen.









Für den FC Obernzell-Erlau um Antreiber Lukas Steinburg steht das Duell beim TSV Waldkirchen auf dem Programm – Foto: Harry Rindler







Morgen, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen FC Obernzell-Erlau Obernz-Erlau 15:00 PUSH

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Gegen Obernzell gilt es eine Reaktion zu zeigen. Die Grundlagen müssen wieder stimmen. Wir müssen wieder geschlossener und selbstbestbewusster auftreten. Es wird eine sehr harte Partie gegen einen unangenehmen Gegner, in der wir 90 Minuten vollen Einsatz brauchen."



Personalien: Nicht auflaufen können Abwehrchef Christoph Neuwirth und Tim Hilgart.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Bei unserem Mitkonkurrenten Waldkirchen erwartet uns eine schwierige Auswärtsaufgabe. Gegen eine junge und gut ausgebildete Mannschaft müssen wir körperlich 90 Minuten voll dagegenhalten. Wenn wir vor dem Tor endlich auch wieder zielstrebiger agieren, können wir Punkte mitnehmen."



Personalien: Michael Hellauer, Jakob Schäfer, Markus Schramm, Jonas Windpassinger, Felix Lang und Max Ortner können nicht mitwirken.









Morgen, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SV Garham Garham 15:00 PUSH