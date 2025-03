Künzing II: Resch hört im Sommer auf - Seidl wird Nachfolger

Beim B-Team des FC Künzing gibt es in der kommenden Spielzeit einen Wechsel auf der Kommandobrücke: Wolfgang Resch , der das Team im vergangenen Sommer zur Kreisklassen-Meisterschaft führte, wird seine äußerst erfolgreiche Tätigkeit - als Aufsteiger rangiert man in der Kreisliga Passau auf einen hervorragenden sechsten Rang - nicht fortsetzen. Nachfolger wird mit Daniel Seidl ein Mann aus den eigenen Reihen. Der 32-Jährige war über ein Jahrzehnt Spielführer der ersten Mannschaft und arbeitet seit geraumer Zeit sehr aktiv in der sportlichen Leitung der "Römer" mit.

"Der FC Künzing ist ein absoluter Vorzeigeverein, bei dem wirklich noch alles passt. Die vergangenen eineinhalb Jahre sind mit der Zweiten überragend gelaufen. Die Jungs haben super mitgezogen und können stolz auf das Erreichte sein. Nun wollen wir den Klassenerhalt so schnell wie möglich in trockene Tücher bringen und dann geht eine sehr schöne Zeit für mich zu Ende. Künftig werde ich mich beim FC Gergweis wieder stärker einbringen, bei dem ich unter anderem Vorsitzender des Jugendfördervereins bin", verrät Wolfgang Resch, dem von Vereinsseite hohe Wertschätzung entgegengebracht wird. "Wolfgang leistet Top-Arbeit und passt mit seiner kameradschaftlichen Art perfekt zum FC Künzing. Wir bedauern es, dass er nicht weitermacht und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste", lässt Künzings Fußballchef Roland Winberger verlauten.









Mit Daniel Seidl soll nun eine der prägenden FCK-Figuren der jüngeren Vergangenheit dafür sorgen, dass sich die "Zweite" in der Kreisliga etablieren kann. "Wir haben uns mit verschiedenen Trainer-Möglichkeiten beschäftigt, sind aber zu der Überzeugung gekommen, dass Daniel die beste Option ist. Er ist eine Identifikationsfigur, der den Fußball und die Werte des FC Künzing lebt. Wir sind überzeugt, dass das passen wird", sagt Winberger. Für Seidl, der als Spielertrainer fungieren wird und ab Sommer in der sportlichen Leitung nur noch im Hintergrund mitarbeitet, ist es die erste Station als Chefanweiser, der er voller Vorfreude entgegenblickt: "Mich freut es, dass mein Heimatverein mir das Vertrauen entgegenbringt, das zweifellos schwere Erbe von Woife fortzuführen. Ich trete diese Aufgabe voller Demut, aber auch mit höchster Motivation an. Wir genießen das Privileg, neben Schalding-Heining, Dingolfing und Ergolding einer von nur vier Vereinen in Niederbayern zu sein, dessen zweite Mannschaft in der Kreisliga spielt. Das ist eine außergewöhnliche Leistung, die sich der FC Künzing hart erarbeitet hat und die wir weiterhin bestätigen wollen. Dazu muss aber jeder Einzelne im Klub an einem Strang ziehen und ich werde da mit gutem Beispiel vorangehen. Ganz besonders froh bin ich darüber, mit Wolfgang Hofer einen erfahrenen und kompetenten Mann an meiner Seite zu haben."