Künzing funkt SOS: Wird Obernzell zum Vornbacher Meistermacher?

Spitzenreiter DJK Vornbach hat in der Bezirksliga Ost bereits zwei "Meister"-Matchbälle vergeben und steht am Sonntag bei der SpVgg Niederalteich vor einer kniffeligen Auswärtsaufgabe. Die Schwarz-Elf braucht aus den verbleibenden beiden Matches noch einen Zähler, vorausgesetzt der FC Künzing holt aus seinen drei noch ausstehenden Spielen das Punktemaximum. Und genau darin könnte die Krux liegen, denn wenn der FCK am Mittwochabend (Anstoß 20 Uhr) beim Rangdritten FC Obernzell-Erlau nicht gewinnt, ist Vornbach durch!

"Die Tabelle interessiert mich momentan nicht wirklich, wir haben ganz andere Sorgen", sagt Künzings Spielertrainer Fabian Burmberger, der damit auf die angespannte Personalsituation anspielt. Beim 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Grafenau zog sich der bislang so überzeugend aufspielende Michael Saiverth vermutlich einen Muskelfaserriss zu. Mittelfeld-Stratege Maximilian Tiefenbrunner muss wegen einre Rippenverletzung passen. Zu allem Überfluss ist Simon Göde beruflich verhindert. Auch Goalgetter Christian Seidl und Tim Hain sind für die drei verbleibenden Partien höchstwahrscheinlich keine Optionen mehr. Hinzu kommt eine Reihe langzeitverletzter Kicker. "Aus unserem Stammkader sind in Obernzell neun Feldspieler dabei. Trotzdem werden wir alles probieren, drei Punkte mitzunehmen", verspricht Burmberger, der weiß worauf es ankommen wird: "Wir müssen uns auf dem kleinen Platz auf ein sehr körperliches Spiel einstellen. Das ist immer viel Action. Hinten wie vorne wird deshalb absolute Konsequenz erforderlich sein."









Für die Hausherren ist der Zug Richtung Vizemeisterschaft nach der vermeidbaren 0:1-Pleite beim SV Hutthurm mit sehr großer Wahrscheinlichkeit abgefahren, wenngleich noch eine theoretische Chance besteht. "Nach der bitteren und unverdienten Niederlage in Hutthurm wollen wir daheim wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit Künzing erwartet uns ein richtig schwerer Brocken mit sehr viel Qualität in allen Mannschaftsteilen. Damit wir die Punkte in Obernzell lassen können, brauchen wir eine Top-Leistung. Wir sind aktuell in der glücklichen Lage, dass alle Spieler fit sind. Dementsprechend werden wir alles geben, um zu punkten. Wir freuen uns auf das Abendspiel", lässt Co-Spielertrainer Alexander Galle wissen.