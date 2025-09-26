Künzing erwartet Mauth - Unangenehme Aufgabe für Ruhmannsfelden

Mit den beiden Freitagpartien zwischen dem SV Grainet und dem SV Bischofsmais sowie dem SV Hutthurm und dem TSV Grafenau wird der 12. Spieltag der Bezirksliga Ost eröffnet. Zu einer ungewohnten Anstoßzeit (11:30 Uhr) hat Spitzenreiter FC Künzing am Samstag den TSV Mauth zu Gast. Die in der Vorwoche als Primus entthronte SpVgg Ruhmannsfelden steht beim unberechenbaren FC Obernzell-Erlau vor einem kniffeligen Auswärtsmatch. Ihren fünften Sieg in Folge möchte die SpVgg GW Deggendorf holen, der gegen Schlusslicht SV Oberpolling durchaus möglich erscheint.

Heute, 17:30 Uhr SV Grainet Grainet SV Bischofsmais Bischofsmais





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem Sieg in Oberpolling erwartet uns gegen Bischofsmais wohl ein ähnliches Spiel und ein Gegner, der uns mit Sicherheit auch wieder alles abverlangen wird. Die Eder-Truppe hat als Aufsteiger in dieser Saison schon einige sehr respektable Ergebnisse erzielt, deshalb sollten wir mehr als gewarnt sein. Wir werden geduldig Fußball spielen müssen und brauchen eine hochkonzentrierte Leistung. Wenn wir das schaffen, sind wir aktuell aber schon auch so selbstbewusst, um zu sagen, dass wir zuhause die drei Punkte einfahren wollen."



Personalien: Johannes Glaser und Sebastian Seidl fehlen den Hausherren.







Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Beim letzten Spiel gegen Künzing hatten wir erneut Probleme in der defensiven Zuordnung, was der Gegner konsequent bestraft hat. Offensiv waren wir im Strafraum einfach nicht präsent genug, um ein Tor zu erzielen. Somit ging das Ergebnis in Ordnung. In Grainet wartet das nächste Spitzenteam auf uns. Eine sehr robust und zweikampfstarke Mannschaft, die gerade im Zentrum von hinten bis vorne top besetzt ist. Wir werden trotzdem versuchen, mutig aufzutreten und den Favoriten nach Möglichkeit zu ärgern."



Personalien: Die Lage gestaltet sich durch die krankheitsbedingten Ausfälle von Michael Jochim, Matej Stefl und Alex Muhr schwierig.







Heute, 18:30 Uhr SV Hutthurm Hutthurm TSV Grafenau Grafenau





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Wir hätten gerne länger im vorderen Mittelfeld verweilt, aber dazu haben einfach die letzten Ergebnisse nicht gepasst. Jetzt müssen wir erstmal nach unten schauen und unsere Effektivität vorm gegnerische Tor steigern, um auch wieder Punkte holen zu können. Mit Hutthurm wartet ein sehr unangenehmer Gegner auf uns, beim dem wir nicht verlieren dürfen, wenn wir nicht komplett hinten reinrutschen wollen."



Personalien: Sicher nicht dabei sind Michael Friedl und Gustavo Borba Pedra.







Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Der Sieg gegen Waldkirchen war enorm wichtig für unsere Moral und den Teamgeist. Genau daran wollen wir in Grafenau anknüpfen. Wir treffen auf einen starken Gegner, deshalb müssen wir die gleiche Leidenschaft und Entschlossenheit auf den Platz bringen, um erfolgreich zu sein. Es wird ein enges Duell, in dem Kleinigkeiten entscheiden können. Darum erwarte ich von meiner Mannschaft volle Konzentration, Selbstvertrauen und den unbedingten Willen, wieder Punkte einzufahren."



Personalien: Neben den Dauerpatienten sind auch Alexander Resch und Lukas Krenn nicht einsatzbereit.







Morgen, 11:30 Uhr FC Künzing Künzing TSV Mauth Mauth



Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Erstmal möchten wir uns beim TSV Mauth für die Verlegung des Spiels bedanken. Unser Gegner hat zudem ein Lob verdient, da sie sich explizit im spielerischen Bereich enorm weiterentwickelt haben. Die Handschrift der Trainer ist demnach klar erkennbar. Wir haben in Bischofsmais ein sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert. Diese Leistung gilt es gegen Mauth zu bestätigen."



Personalien: Benedikt Heininger und voraussichtlich Christian Seidl sind wieder einsatzbereit, dafür muss Spielercoach Fabian Burmberger, der am Samstag heiratet, ersetzt werden.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Beim Aufstiegs- und Meisterfavoriten Künzing erwartet uns ein Duell gegen eine spielstarke Mannschaft. In den vergangenen Partien gegen Waldkirchen und Garham haben wir gute Leistungen gezeigt. Gegen die Römer müssen wir uns aber noch mehr steigern, um Punkte einzufahren. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft das auch schaffen kann." Personalien: Michael Segl und Marco Nachtmann stehen wieder im Kader. Felix Fenzl und David Zitzl fallen verletzt aus.





Morgen, 14:00 Uhr SV Garham Garham TSV Waldkirchen Waldkirchen







Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach einem starken Spiel in Mauth wird es nun die nächsten Wochen sehr interessant. Wir spielen gegen vier Teams aus den Top-Fünf.. Den Anfang dürfen wir gegen Waldkirchen machen. Eine junge, willige Mannschaft mit spielerisch und technisch gutem Niveau. Allerdings ist es für uns ein Heimspiel Und in diesem werden wir von Anfang an auf Sieg spielen. Ich denke, es wird wieder eine ganz enge Partie."



Personalien: Gegenüber dem vergangenen Wochenende gibt es keinerlei Änderungen.





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Es steht das nächste wichtige Spiel an. In Garham ist es immer sehr schwer, aber wir wollen wieder in die Spur der Wochen vor dem Hutthrm-Spiel finden. Eine solche Schlappe musste irgendwann kommen und es hat viel zusammengepasst. Es hat aber sicherlich nicht an der Einstellung oder am Wille der Mannschaft gelegen. Es sind ein, zwei Punkte, die wir anpassen müssen und wollen. Am Samstag geht es wieder weiter und wir wollen etas Zählbares mit nach Waldkirchen nehmen."



Personalien: Matthias Pauli hat sich im Training verletzt und wird nicht auflaufen können. Zudem droht Stammtorhüter Joseph Breinbauer auszufallen. Auch bei Maximilian Stegbauer und Noah Renoth sieht es schlecht aus.