Künzel trifft viermal - Elxleben siegt deutlich im Derby

Die SG begann nach einer sehr motivierenden Ansprache von Coach Buchmann sofort druckvoll und bereits nach wenigen Sekunden verpasste König nach flacher Eingabe von Salzer nur knapp. Stadtilm kam in den ersten Minuten kaum aus der eigenen Hälfte, wurde früh gepresst und agierte allenfalls mit langen Bällen, die eine sichere Beute für die SG-Abwehr wurden. Folgerichtig klingelte es auch kurze Zeit später im Tor der Gäste. Nachdem Schubert sich im Strafraum nur mit Foul zu helfen wusste, verwandelte Franz Künzel sicher aus 11m zum 1:0 (8.). Die Heimelf setzte sofort nach und nachdem kleinere Abschlussmöglichkeiten vergeben wurden, kam die Stunde der Linksbeiner. Nach Zuckerpass von Noah Ludwig hatte Franz Künzel den feinen Fuß und überlupfte den Gästekeeper zum 2:0 (21.). In der 30. dann fast das 3:0. Til Salzer brach mal wieder über links durch und seine linke Klebe scheiterte am Außenpfosten. Von den Gästen kam bis dahin nicht viel. Das änderte sich jedoch gegen Ende der 1. Halbzeit. Stadtilm versuchte jetzt über den Kampf und Körperlichkeit ins Spiel zu kommen und so war es bis kurz vor Pausenpfiff ein ausgeglicheneres Spiel. In der Nachspielzeit der 1. Hälfte schnappte sich aber Außenverteidiger Schlegel nochmal den Ball, überrannte die komplette linke Abwehrseite von Stadtilm und hatte dann noch das Auge für – wen wohl - Franz Künzel der den Ball zum vorentscheidenden 3:0 versenkte (45.+3).

Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt. Die SG Elxleben/Marlishausen ließ keinen einzigen Torschuss mehr zu und erzielte noch zwei Treffer durch Künzel (57. Minute) und Sascha Hoffmann (73.). Die Partie wurde unaufgeregt und souverän vom Unparteiischen Schaller (SV Niederkrossen) geleitet, wobei beide Teams auch nicht durch unnötige Härte auffielen. Die 210 Zuschauer sahen letztlich bei tollem Fußballwetter auf feinem Geläuf ein einseitiges Derby, was nicht jeder im Vorfeld erwartet hatte. Elxleben/Marlishausen wahrte durch den Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze und freut sich auf die kommende Pokalaufgabe in Niederzimmern.