Künftiger Cheftrainer trifft - Niederkassel und Friedorf bleiben dran

Tabellenführer TuS 05 Oberpleis ist in den kommenden Wochen unter Zugzwang – daran hat der Landesliga-Absteiger indes keine Schuld, sondern der Spielplan. Oberpleis hatte wegen des Rückzugs des SV Vorgebirge am Wochenende spielfrei und steht nun bei einem, beziehungsweise sogar zwei Spielen weniger als die Konkurrenz. Eigentlich ist das Polster groß, die Verfolger halten die Hoffnung aber zumindest leise am Leben.
Wahlscheider SV – VfR Hangelar 2:3
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert, Timo Hohn (84. Marcus Rößler), Mauro Filipe Dias Senica (73. Andre Jung), Maximilian Feldner (59. Marius Mylenbusch), Marc Radermacher (17. Juri Landgraf), Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (64. Max Klink), Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach, Leon Dagge - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais, Yanic Mauer, Jan Hendrik Hatzfeld, Clemens Heinen, Lars Radzey (67. Max Kempe), Daniel Hefele (86. Claudio Rodrigues), Fahim Momand (92. Endrit Gervalla), Matthias Wallrafen (97. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Robin Graé (78. Jonathan Esch), Pit Eitz - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Alexander Huber - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lars Radzey (10.), 1:1 Leon Dagge (23.), 1:2 Clemens Heinen (29.), 1:3 Jonathan Esch (90.), 2:3 Marius Mylenbusch (90.+8 Foulelfmeter)
SC Uckerath – SV Rot-Weiß Merl 2:4
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Liam Ludwig, Mathis Einheuser, Johannes Grünig, Julius Mondring, Willy Giese (75. Lukas Einheuser), Niklas Briesovsky, Danny Matzdorf (58. Alexandros Zarafidis), Niklas Weber (46. Finn Lange), Justin Brück (46. Ioannis Zarafidis) - Trainer: Frank Süs
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias (78. Mahamoud Dabre), Lourenco da Silva, Dino Zdrilic, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina (75. Rayane Lamjadli), Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn (60. Tim Kukelka) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Thomas Wieseler - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lourenco da Silva (6.), 0:2 Martin Racipovic (41.), 0:3 Tim Kukelka (67.), 0:4 Tim Kukelka (88.), 1:4 Mathis Einheuser (90.+2), 2:4 Johannes Grünig (90.+3 Foulelfmeter)
TuS Buisdorf – SC Volmershoven-Heidgen 1:0
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Yudai Matsumoto, Jonas Spiekermann (74. Noah Ptassek), Felix Schamberg, Julius Hübgen (90. Sebastian Alt), Luca Brors (89. Nicolas Pentazidis) (90. Noah Jeromin), Yusuf Salih Kilicaslan (55. Finn Töller), Max Müller - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer (61. Malte Heinen), Ismail Khaled, Laurin Hothum (70. Fabrice Etienne Schumacher), Moritz von Häfen, Jona Christopher Schöngen, Michael Braun, Moritz Hartmann (78. Lucas Daniel Wölk), Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Andreas Tsopoulidis - Zuschauer: 115
Tore: 1:0 Jens Käß (79.)
SV Leuscheid – Marokkanischer SV Bonn 1:3
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Tom Bungard, Felix Engels, Daniel Borgardt (83. Jan Hänscheid), Colin Ebert, Luis Fuchs (84. Jannik Künstler), Max Engelberth, Lukas Brozeit (65. Jan Sander Geue), Lars Schräder (70. Fabian Ehrenstein) - Trainer: Slobodan Kresovic
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Safak Temel (64. Francesco Krämer), Hamza Asaad Allah Ayari (83. Dhrgam Alshebani), Adnan Bouskouchi (81. Bilal Acharki), Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani, Jan Schmickler, Volkan Kartal (94. Yakub Yildiz) - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg ) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Albara Mohamed Elforjani (20.), 1:1 Luis Fuchs (24.), 1:2 Volkan Kartal (67.), 1:3 Abdelhak Adel Adni (82.)
