Künftiger A-Lizenz-Inhaber verlässt Verl II nach erfolgreichen Jahren

Michael Volmari, Sportlicher Leiter des Nachwuchses, sagt zu Czapps Abgang: „Wir können uns gar nicht genug bei Przemek bedanken, wenn man sieht, was er hier in den vergangenen 20Jahren geleistet hat. Er ist der Beweis dafür, dass es in der Jugend nicht nur wichtig ist Spieler zu entwickeln, sondern auch Trainer. Besonders hervorzuheben sind die zwei Aufstiege der zweiten Mannschaft unter der Leitung von Przemek als Cheftrainer. Als A- Lizenzinhaber stehen ihm bald alle Türe offen und wir wünschen ihm nur das Beste, um eine passende neue Aufgabe zu finden. Jetzt gilt es aber erstmal noch eine gute Saison in der Oberliga Westfalen zu spielen.“

„Den Sportclub zu verlassen, fällt mir immens schwer. Ich durfte hier so viele großartige Erfolge feiern und mich persönlich, aber auch als Trainer, immer weiterentwickeln. Für meine Zukunft habe ich klare Ziele. Bei welchem Verein ich in der kommenden Saison eine neue Herausforderung finde steht noch nicht fest. Jetzt aber geht es darum sich vom Sportclub Verl anständig zu verabschieden, daher möchte ich mit meinem Trainerteam um Sahin Kurt, Tristan Schubert und Christian Peitz nochmal Vollgas geben", so Czapp zum baldigen Abgang.