Künftig Siegen-Wittgensteiner Derby in der Westfalenliga 2

– Foto: David Zimmer

Es war eine äußerst spannende und enge Aufstiegsrunde der vier Landesliga-Vizemeister um drei freie Plätze in der Westfalenliga. Im ersten Anlauf gelangen dem FC RW Kirchlengern (2:0 gegen die SpVg Emsdetten 05) und dem VfL Kamen (2:1 gegen den SV Germania Salchendorf) der Aufstieg.

Die zweite Chance konnte Salchendorf am gestrigen Sonntag in Hagen vor 800 Zuschauern nutzen. In einer ausgeglichenen Partie gegen Emsdetten schoss Fynn Werthenbach in der 57. Spielminute das Goldene Tor des Tages. Nur vier Jahre nach dem Aufstieg in die Landesliga schaffen die Siegerländer damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die sechsthöchste Spielklasse und dürfen sich auf ein Derby gegen den TuS Erndtebrück freuen, der seit 32 Jahren immer klassenhöher gespielt hatte.

Emsdetten blieb der große Wurf verwehrt. Für den früheren Oberligisten (2002-07) wäre es der direkte Durchmarsch aus der Bezirksliga gewesen. Die SpVg erspielte sich nach dem Gegentor zwar etliche Torchancen, rannte letztlich aber vergeblich an. Salchendorfs nach 13 Jahren scheidender Kapitän Thomas Glöckner sagte gegenüber der Lokalpresse "Siegener Zeitung": „Dass die letzte Viertelstunde meines aktiven Fußballerlebens so aussieht, hätte ich auch nicht gedacht. Das waren gewiss 16, 17 Dinger, die vor unser Tor gekommen sind. Heute war aber der Fußballgott auf unserer Seite und wir haben uns für einen riesigen Fight nach einer langen Saison belohnt."